Evo wird 2025 zurückkehren

Jetzt, da die Evo 2024 zu Ende geht und verschiedene große Kampfspiel-Turniere in den Büchern stehen, hat der Turnierveranstalter verraten, was das Jahr 2025 für Evo-Fans bereithält. Dazu gehören drei Veranstaltungen, zwei in den Vereinigten Staaten und eine in Japan, alle zwischen Februar und August.

Die erste wird eine Veranstaltung in Los Angeles sein, bei der die Eröffnungsveranstaltung Evo Awards stattfinden wird. Das genaue Datum und der Austragungsort dafür müssen noch bekannt gegeben werden, aber uns wurde gesagt, dass es von Qiddiya Gaming gesponsert wird und im Februar stattfinden wird.

Im Mai werden wir vom 9. bis 11. Mai zum Evo Japan Event nach Tokio fliegen. Diese wird im Tokyo International Exhibition Center gehostet.

Zu guter Letzt gibt es die Rückkehr zum legendären Event in Las Vegas, das nun für den 1. und 3. August geplant ist. Es wurden auch noch keine weiteren Informationen zu diesem Event veröffentlicht, aber da es noch über ein Jahr entfernt ist, gibt es genügend Zeit, um zusätzliche Informationen zu teilen.