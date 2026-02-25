Evo kündigt Pläne an, ab 2027 in fünf neue Regionen zu kommen

HQ

Im Rahmen des jüngsten Eigentümerwechsels, bei dem Evo nun unter dem Banner der saudischen Gruppe RTS, zusammengeführt wird, fragt man sich vielleicht, wie sich der oft recht zugängliche Kampfturnierorganisator unter dieser neuen Führung verändern wird. Auch wenn wir es erst nach ein paar Jahren wirklich wissen werden, deutet ein neuer Blogbeitrag darauf hin, dass es dem Unternehmen zugutekommen könnte.

Wir sagen das, da Evo Pläne angekündigt hat, ab 2027 zu expandieren. Neben traditionellen Zielen wie den USA, Japan und Frankreich wird das Fighting Game Festival bald auch fünf neue Ziele erreichen, nämlich Brasilien, Marokko, Mexiko, Saudi-Arabien und China.

Dies ist auch Teil von Evos Versuch, die Unterstützung der Basis für Kampfspiele zu verstärken, wobei Evo ausdrücklich erklärte, dass es "helfen will, die Herausforderungen der Einheimischen – von Ausrüstung über Bewusstsein bis hin zur Spielerverbindung – dauerhaft zu lösen."

Aber das ist noch nicht alles. Neben weiteren Events weltweit und einem stärkeren Fokus auf die Basis, die die Besten der Besten in Aktion sehen und kämpfen wollen, um der einstimmig beste Kampfspieler der Welt zu werden, wurde ein neues Event namens Fighting Game World Championship vorgestellt. Dabei treten qualifizierte Spieler in einer Reihe verschiedener Kampfspiele an, ein Event, das "ihre Anpassungsfähigkeit, ihr Spielwissen und ihre Grundlagen eines Kampfspiels auf die ultimative Probe stellt." Es ist unklar, welche Spiele bei dieser Veranstaltung vorgestellt werden, aber Evo verspricht, mit der Community zusammenzuarbeiten, um jedes Mal die richtigen Spiele auszuwählen. und versprach auch, dass diese Veranstaltung in einem der beiden Gründungsländer von Evo stattfinden wird, sei es in den USA oder Japan.

Evo schließt mit folgender Aussage ab: "Im Anschluss an unsere jüngste Ankündigung zur Übernahme wollten wir sofort unsere Vision für Evo teilen. Wir wollen, dass die Community weiß, dass wir hier sind, um Fighting Games weltweit und gemeinsam zu entwickeln.

"Diese Ankündigung stellt nur einen Teil des Ortes dar, an dem ihr Evo in Zukunft finden werdet. Dies sind nur die ersten Schritte einer langfristigen Vision, der wir uns verpflichtet haben.

"Wir sind unglaublich begeistert von den langfristigen Verpflichtungen, die wir nun der Gemeinschaft eingehen können, einschließlich Unterstützung für Einheimische, neuen Evo-Standorten, erhöhten Preisgeldern, neuen Eventformaten und den unzähligen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben werden.

"Die FGC stagniert nie, und Evo auch nicht."