Evo kehrt im Oktober 2026 nach Frankreich zurück

HQ

Am vergangenen Wochenende ging Evo France zu Ende, ein Event, bei dem viele der größten und talentiertesten Kampfspielspieler aus der ganzen Welt nach Nizza strömten, um an einer Reihe von großen Turnieren teilzunehmen. Da dieses Ereignis in den Büchern steht, wissen wir nun, was die Pläne für 2026 sind, und es wird sich um eine Rückkehr auf das Land und sogar in dieselbe Stadt drehen.

Es wurde bestätigt, dass Evo France wieder stattfinden wird und es wird in Nizza um die gleiche Zeit des Jahres wieder stattfinden. Die geplanten Termine sind der 9., 10. und 11. Oktober, und im Moment ist dies die einzige Information, die wir über das Kampfspiel-Event haben.

Freust du dich auf die Rückkehr von Evo nach Frankreich und welche Spiele hoffst du, dass sie auf dem Festival 2026 zu sehen sein werden?