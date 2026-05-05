Evo Japans Street Fighter 6 Event beansprucht den Guinness-Weltrekord für das größte einzelne Kampfspiel-Videospielturnier aller Zeiten

HQ

Am Wochenende fand Evo Japan statt, bei dem viele der besten Fighting-Game-Spieler aus aller Welt nach Japan reisten, um an einigen der größten Turniere des Jahres teilzunehmen. Tatsächlich war eines der gezeigten Ereignisse so gewaltig, dass es einen Guinness-Weltrekord für dieses Kunststück aufstellte.

Wie von Evo bestätigt wurde, holte das Street Fighter 6 Turnier beim Fighting-Game-Festival den Rekord als "größtes Turnier für ein einzelnes Kampfvideospiel in der Geschichte" – alles dank 7.168 Spieler, die sich angemeldet und auf die Trophäe jagten.

Wer letztlich in diesem Event als Sieger hervorging, besiegte Eisuke Yamaguchi schließlich Victor "Punk" Woodley, wobei ersterer mit Mai die Dominanz über Cammy von Letzterem zeigte. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Yamaguchi sich sowohl für den Capcom Cup 13 als auch für das Esports World Cup Event für SF6 qualifiziert, während Punk nur einen Esports World Cup Platz sichert.