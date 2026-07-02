Evo Japan wird Ende April 2027 zurückkehren

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Da die in Las Vegas ansässige Evolution Championship Series (Evo) nun zu Ende gegangen ist, richten sich alle Augen auf das nächste Event des Organisators von Fighting Games, das Evo France sein wird, das vom 9. bis 11. Oktober in Nizza im Palais des Expositions stattfinden wird.

Nach diesem europäischen Festival kehrt Evo nach Asien zurück, für die nächste Ausgabe von Evo Japan, von der wir nun wissen, dass es ein festes Datum und auch der bevorzugte Ort ist. Wie am Ende der Evo 2026 bestätigt wurde, wird Evo Japan 2027 vom 29. April bis zum 2. Mai stattfinden, mit Aktionen im Tokyo Big Sight in der großen japanischen Stadt.

Wir kennen die genaue Liste der Spiele, die Wettbewerbe beim Turnier ausrichten sollen, nicht, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass die beliebten Blockbuster-Kämpfer Street Fighter 6 und Tekken 8 zur Verfügung stehen werden (vor allem, da es sich ebenfalls um japanische Franchises handelt), und ebenso wird Marvel Tokon: Fighting Souls zweifellos präsent sein, da das japanische Arc System Works das Spiel entwickelt.

Bleiben Sie dennoch dran für weitere Neuigkeiten zu diesem Thema, wenn wir uns der Evo Japan 2027 nähern.