Evo France 2025: Hier ist der Zeitplan für jeden Tag des Kampfevents
Die europäische Version der Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Oktober statt.
Evo France offiziell begonnen hat. Das Kampfspiel-Festival ist in Nizza im Gange, und da es vom 10. bis 12. Oktober stattfindet, fragen Sie sich vielleicht, was auf Sie zukommt und wann die einzelnen Ereignisse an jedem Tag stattfinden. Wenn das nach Ihnen klingt, sehen Sie sich den Aktionsplan unten an.
10. Oktober:
- Street Fighter 6 Pool Play - Den ganzen Tag
- Tekken 8 Pool Play - Den ganzen Tag
- Granblue Fantasy Versus: Rising Pool Play - 10-14 Uhr MESZ
- Guilty Gear: Strive Pool Play - 14-20 Uhr MESZ
- Fatal Fury: Die Stadt der Wölfe Pool Play - Den ganzen Tag
- Hunter Hunter: Nein Impact Pool Play - 10-14 Uhr MESZ
- Hunter Hunter: Nein Impact Top 24 - 14-16 Uhr MESZ
- Hunter Hunter: Nein Impact Finale Pools - 16-17 Uhr MESZ
- Hunter Hunter: Nein Impact Top 24 - 17-21 Uhr MESZ
11. Oktober:
- Dragonball Fighter Z Top 8 -11-15 Uhr MESZ
- Street Fighter 6 Pool Play - 10-18 Uhr MESZ
- Street Fighter 6 Top 24 - 18-21 Uhr MESZ
- Tekken 8 Pool Play - 10-18 Uhr MESZ
- Tekken 8 Top 24 - 18-21 Uhr MESZ
- Guilty Gear: Strive Pool Play - 10-18 Uhr MESZ
- Guilty Gear: Strive Top 24 - 18-21 Uhr MESZ
- Granblue Fantasy Versus: Rising Pool Play - 10-14 Uhr MESZ
- Granblue Fantasy Versus: Rising Top 24 - 14-17 Uhr MESZ
- Granblue Fantasy Versus: Aufstrebende Top 8 - 18:45-21:15 Uhr MESZ
- Fatal Fury: Stadt der Wölfe Top 24 - 10-12 Uhr MESZ
- Fatal Fury: Stadt der Wölfe Top 8 - 15:30-18:30 Uhr MESZ
12. Oktober:
- Guilty Gear: Strebe nach Top 8 - 10-13:30 Uhr MESZ
- Tekken 8 Top 8 - 13:45-17:45 Uhr MESZ
- Street Fighter 6 Top 8 - 18-20 Uhr MESZ
Auf welches Turnier freust du dich am meisten?