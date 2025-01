Evo enthüllt nächste Woche seine vollständige Liste der teilnehmenden Titel

HQ

Wir sind weniger als eine Woche davon entfernt, die genaue Liste der Kampfspiele zu erfahren, die auf der Evo 2025 zu sehen sein werden, dem jährlichen großen Kampfturnier, das im Sommer in Las Vegas stattfindet.

Die Evo-Organisatoren haben nun bestätigt, dass die vollständige Liste der Titel bereits am 15. Januar in einer Show bekannt gegeben wird, die um 1:00 GMT / 2:00 MESZ für uns in Großbritannien und Europa stattfinden wird.

In Bezug auf das, was vorhanden sein wird, scheint es wahrscheinlich, dass Tekken 8 und Street Fighter 6 es schaffen werden, und ebenso würde es sich ungewöhnlich anfühlen, wenn Mortal Kombat nicht vorhanden wäre, wie es bei einem Dragon Ball -Titel der Fall ist (wobei Sparking! Zero ein wahrscheinlicher Kandidat für die diesjährige Veranstaltung ist). Andernfalls wird zweifellos auch eine Reihe kleinerer und weniger bekannter Titel zu sehen sein, vielleicht mit Guilty Gear, Skull Girls und ähnlichem.

Was hoffst du dieses Jahr auf der Evo zu sehen?