Evo 2026 für Rückkehr nach Las Vegas bestätigt, zusätzliche Termine für andere Evo-Veranstaltungen festgelegt

HQ

Evo 2025 geschah am vergangenen Wochenende, was bedeutete, dass Tonnen der besten Kampfspieler aus der ganzen Welt nach Las Vegas strömten, um an einer Reihe von Events teilzunehmen. Jetzt, da dies in den Büchern steht, hat Evo bereits seine Pläne für das nächste Kalenderjahr bekannt gegeben.

Zunächst einmal wird uns gesagt, wann das große Festival in Las Vegas wieder stattfinden wird. Es soll viel früher als erwartet stattfinden, mit einem geplanten Termin vom 26. bis 28. Juni. Ja, das ist etwa fünf Wochen früher als wir es gewohnt sind, vielleicht, um Evo mit dem jetzt scheinbar dauerhaften Fixpunkt der Esports World Cup im Juli und August eine Atempause zu verschaffen.

Aber das war noch nicht alles, uns wurde auch bestätigt, dass Evo France zwischen dem 10. und 12. Oktober dieses Jahres stattfinden wird, Evo Japan zwischen dem 1. und 3. Mai 2026 zurückkehren wird und Evo Singapore auch irgendwann Anfang 2027 stattfinden wird.

Hinzu kommt die Rückkehr des Evo Awards, die irgendwann im Jahr 2026 stattfinden wird. Wir haben noch keine weiteren Informationen zu dieser Front, aber wir werden im Oktober mehr wissen, wenn Evo France stattfindet.

Auf welches Evo Event freust du dich am meisten?