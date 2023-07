EVO 2023 enthüllt den vollständigen Zeitplan und beinhaltet eine große Überraschung

HQ

EVO 2023 hat seinen vollständigen Zeitplan bekannt gegeben, einschließlich Panels, Turnieren und mehr, da wir eine besondere Ankündigung von einem ungenannten Entwickler erhalten werden.

Die Panels und Sonderveranstaltungen sind wie folgt und finden alle zwischen dem 4. und 6. August statt:



Gruppe "Arc System Works"



Granblue Fantasy: Versus-Aufstiegs-Panel



Guilty Gear: Strive Panel



"Aufregende Ankündigung vom Überraschungsentwickler"



Capcom Cup Champion Interviews



Skullgirls-Panel



Rivels of Aether 2 Panel



Indie-Kampfspiel-Trailer - Sieh dir an, was es Neues in der Welt der Indie-Kampfspiele gibt



Ultimate Marvel vs. Capcom 3: Die 5 besten Evo-Matches



Street Fighter 6 Panel



Tekken 8 Panel



Killer Instinct Einladung zum 10-jährigen Jubiläum



Und hier ist eine Erinnerung an die bereits angekündigten Turnierspiele, die live auf Twitch oder auf den Hauptbühnen in Las Vegas zu sehen sein werden:



Street Fighter 6



Guilty Gear Strive



Dragon Ball FighterZ



Tekken 7



König der Kämpfer XV



Schmelzblut: Typ Lumina



Mortal Kombat 11 Ultimate



Ultimatives Marvel vs. Capcom 3



"Ein überraschender Entwickler steht für eine aufregende Ankündigung im Rampenlicht. Wir können noch nicht sagen, wer, aber erwarten Sie einen ersten Blick auf eine besondere Enthüllung von ihnen! Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen, sobald die Show beginnt!", heißt es in der Ankündigung zur besonderen Überraschung von EVO (via Gematsu). Wir werden zwar erst später wissen, was diese Enthüllung ist, aber das wird die Fans nicht davon abhalten, zu raten.

Was glaubst du, wird die große Enthüllung auf der EVO sein?