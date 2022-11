HQ

Dieser November war ein großer. Zwischen Blockbustern wie God of War: Ragnarök, wiederkehrenden massiven Franchises wie Pokémon Scarlet/Violet und sogar überraschenden gefeierten Projekten wie Pentiment war es in der Tat ein sehr, sehr arbeitsreicher Monat. Und während in den nächsten Wochen einige andere große Spiele ihr Debüt geben, ist eines, das an Ihrem Radar vorbeigegangen sein könnte, Flying Wild Hogs Evil West, ein storybasiertes Actionspiel, das die Spieler in die Lage eines wahren Wildwest-Superhelden versetzt, der gegen Horden von Vampiren und übernatürlichen Schrecken kämpft.

Das Wichtigste zuerst, Sie sind in diesem Spiel nicht wirklich ein Superheld, sondern Sie sind mit genug Feuerkraft und einzigartigen Werkzeugen ausgestattet, dass es eine echte Machtfantasie mit dem gibt, was Sie mit ihnen tun können. Von einer Vielzahl von Schusswaffen, seien es Gewehre, Revolver, Boomsticks, Gatling-Gewehre, Armbrüste, Rohrbomben und sogar ein blitzbetriebener Spießrutenlauf, gibt es so viele Möglichkeiten, mit dem blutsaugenden Ungeziefer umzugehen, das den amerikanischen Westen überwältigt, und obwohl es oft wie zu viel Knall für jedermanns Geld erscheinen mag, werden die Aufgaben und Chancen, die Sie manchmal überwinden müssen, sehr deutlich machen, warum die Optionen so vielfältig und reichlich sind.

Die Geschichte von Evil West dreht sich im Wesentlichen um Jesse Rentier, einen berühmten Vampirjäger, der einem tödlichen Vampirgegner namens Felicity nachjagt, der im Wesentlichen plant, die Welt zu übernehmen. Die Geschichte hat jedoch persönliche Beats, denn schon früh greifen Felicity und ihre Armee abscheulicher Schrecken Ihre Heimatbasis, das Rentier Institute, an, ein Angriff, bei dem Jesses Vater gebissen und in einen Vampir verwandelt wird. Von hier an gibt es Elemente der Rache, die in die Pflicht des Jobs eingewoben sind, was die Erzählung vorantreibt und Jesse und seine Verbündeten auf der Jagd nach Felicity zu einer Ansammlung von Orten im Wilden Westen begeben und ihre ruchlose Verschwörung untergraben.

Während es größtenteils unterhaltsam ist und interessante Teile hat, wirkt die Geschichte wie ein Big-Budget- und typischer Hollywood-Actionstreifen, in dem die Feinheiten und feineren Details, die etwas Elite ausmachen, zugunsten sinnloser explosiver Action übersehen werden. Es sorgt für einige aufregende Szenen und Gameplay-Sequenzen, aber es wirkt nie besonders einprägsam.

Und was das Gameplay betrifft, so ist dieses meist in zwei Bereiche unterteilt. Es gibt das Wandern durch die meist linearen Levels, wo Sie Gold und andere Sammlerstücke aufheben können, und dann gibt es die Kampfbegegnungen, die Sie im Wesentlichen in eine Arena fallen lassen, die Sie nicht verlassen können, und Sie auffordern, alles zu töten, das keine Seele hat und sich dennoch bewegt. Es ist ein sehr veraltetes Gameplay-Design, eines, das sich anfühlt, als würde es in ein PS2-Spiel gehören, was eine Schande ist, weil der Kampf tatsächlich sehr lustig, flüssig und manchmal herausfordernd ist.

Die Fähigkeit, sich an einer Reihe von Nahkampfkombinationen zu beteiligen, dann zu einem Gewehrrepeater zu wechseln, um einige Vampire auszuschalten, die sich an eine Wand klammern, dann einen Boomstick auszupeitschen und einige angreifende Feinde in Brocken zu sprengen, den Weg auszurollen und dann sechs Schuss Ihres Revolvers aus der Hüfte in weitere Feinde zu hämmern, Während Sie Ihre Gatling-Kanone aufladen lassen, damit Sie einen Tornado von Blei auf der Strecke entfesseln können, ist dies ein sehr lustiges System, das dem Spieler jede Menge Handlungsfreiheit bei der Bewältigung von Kampfbegegnungen gibt. Und diese Freiheit, sich dem Kampf zu stellen, wie du es für richtig hältst, ist wichtig, denn die Bandbreite der Gegnertypen wird dich zwingen, in jedem Kampf anders zu denken.

Einige Feinde sind langsam, aber massiv und verursachen Tonnen von Schaden, wenn sie dich treffen, während andere schwächer und noch schneller sind, und um dies zu tun, gibt es hin und wieder Fernfeinde, Mini-Boss-artige Feinde und tatsächliche Bosse, und es ist nicht immer einfach, die Herausforderungen zu meistern, die sie aufgrund des schnellen Kampftempos und der typischerweise kleinen Arenen darstellen. Aber wenn man die Dinge unter Kontrolle bekommt und in die Bewegung des Kampfes versinkt, ist es schwer, sich nicht gut und wirklich knallhart zu fühlen, und dies ist ein Bereich, in dem sich Evil West wirklich auszeichnet.

Aber es ist auch der einzige Bereich, in dem sich Evil West wirklich auszeichnet, denn die Erkundung und die Sammlerstücke sind überhaupt nicht interessant zu finden und zu entdecken, der Fortschritt ist ziemlich einfach und rudimentär, um die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Handlung nicht zu lang ist (Sie müssen New Game + spielen, um jedes Upgrade freizuschalten). und ich habe bereits die Probleme mit der Erzählung selbst angesprochen. Fügen Sie dazu den seltsamen Kunststil und das visuelle Design hinzu, das einen seltsamen orangefarbenen Schattierungseffekt um Jesse und seine Feinde legt, alles in einer Welt, die entweder dunkel oder übermäßig mit roten Farben gewaschen ist, und Sie erhalten ein Spiel, das in keiner Weise auffällig ist.

Wie Sie sehen können, gibt es Momente in Evil West, die beeindrucken, aber im Allgemeinen ist dies kein Titel, der Sie umhauen wird. Der beste Weg, Evil West zu beschreiben, ist, es sich wie einen Film unter der Regie von Michael Bay vorzustellen: Sicher, es ist manchmal unterhaltsam, aber gehen Sie verzweifelt nach mehr? Nicht besonders.