Evil Geniuses macht eine Menge Valorant Kader-Moves, da die Ergebnisse "hinter dem erwarteten Standard zurückgeblieben sind".

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Wenn SieValorant die Ereignisse auf der Champions Tour in Amerika verfolgt haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass Evil Geniuses bisher eine eher miserable Zeit hat, was sehr überraschend ist, wenn man bedenkt, dass das Team 2023 zum Weltmeister gekrönt wurde.

Das Team konnte im Gruppenelement der Phase 1 kein Spiel gewinnen, was bedeutet, dass es ausgeschieden und ausgeschieden ist und in der kommenden Playoff-Phase des Events nicht antreten wird. Dies folgte auch auf eine Kickoff-Leistung, bei der sie ihre ersten beiden Spiele verlor, in das Lower Bracket kamen, zwei Spiele überstanden, bevor sie lange vor den wirklich anspruchsvollen Teilen des Turniers ausgeschieden waren.

Es versteht sich von selbst, dass Evil Geniuses auf diese Ergebnisse nicht stolz ist und Änderungen im Kader vorgenommen hat, um die Saison zu retten. In einem Beitrag in den sozialen Medien wird uns von General Manager Soham "valens" Chowdhury mitgeteilt, dass "die Ergebnisse in dieser Saison hinter dem Standard zurückgeblieben sind, das von dieser Organisation erwartet wird" und daher wurden folgende Schritte unternommen.



Anthony "Okeanos" Nguyen und Corbin "C0M" Lee wurden in inaktive Positionen versetzt.



Cole "meco1e" Lewis wurde vom Head Coach in einen inaktiven Trainer degradiert.



Daniel "Faded" Hwang, Javan "Zerona" Varela und Jake "Paincakes" Hass sind Teil des Action-Line-up.



Glaubst du, das wird helfen, die Ergebnisse von Bösen Genies zu verbessern?