Evil Dead Wrath hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Die Evil Dead-Reihe zeigt keinerlei Anzeichen, Dämonen und Gewalt auf Eis zu stellen. Es ist nun klar, dass der nächste Teil, einfach Wrath genannt, dem Ziel einen Schritt näher ist.

In einer Stellungnahme über Bloody Disgusting gab der Regisseur des Films, Francis Galluppi, bekannt, dass die Dreharbeiten nun abgeschlossen sind und die Postproduktion beginnen soll. Alles läuft einfach nach Plan, und die Premiere ist für den 7. April 2028 angesetzt.

Details zur Handlung wurden bisher nicht bekannt gegeben, aber es gibt starke Hinweise darauf, dass der Film im selben eigenständigen Format wie mehrere spätere Evil Dead-Produktionen folgen wird, mit neuen Opfern, die übernatürlichen Schrecken und Prüfungen gegenüberstehen. Alle verbunden mit dem berüchtigten Necronomicon.

Zu den Schauspielern, die an das Projekt beteiligt sind, gehören Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen und Ella Oliphant. Sowohl Bruce Campbell als auch Lee Cronin fungieren als ausführende Produzenten.

Doch bevor Wrath in die Kinos kommt, können wir uns natürlich auf Evil Dead Burn freuen, der diesen Sommer Premiere feiert.

Freust du dich auf Evil Dead Burn und Wrath?