Evil Dead: The Game Spiel vereint PvP und Koop

Während der Game Awards letzte Woche wurden viele aufregende neue Titel enthüllt, einer von ihnen war Evil Dead: The Game. Sabre Interactive entwickelt das Multiplayer-Spektakel basierend auf Sam Raimis Kult-Horrorfilm als PvP-Mehrspieler mit Koop-Funktionen. Vier Spieler versuchen gemeinsam die bösen Mächte zu bekämpfen, während ihre Widersacher die Kontrolle über den mächtigen Kandarian-Dämonen (und dessen Horden) übernehmen, um Ash und seine Freunde zu jagen. In jedem Fall dürfte klar sein, dass uns hier ein blutiger Spaß bevorsteht, deshalb bitte die Alterswarnung beachten. Schauspieler Bruce Campbell, der Ash in den Evil-Dead-Filmen und in der TV-Serie Ash vs Evil Dead spielt, soll im Spiel laut IGN ebenfalls zu seiner Rolle zurückkehren.

