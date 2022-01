HQ

Am Freitag teilte Boss Team Games mit, dass das Actionspiel Evil Dead: The Game ein weiteres Mal verschoben wurde. Der Titel wurde bislang im Februar erwartet, doch ab sofort ist der 13. Mai das Veröffentlichungsdatum. Das ist übrigens ein Freitag, was gut zum Spiel passen dürfte. Die Entwickler wollen irgendwann im kommenden Monat neue Spielszenen präsentieren.