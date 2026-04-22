Evil Dead Burn wird im Juli Premiere feiern und bringt "ein Familientreffen aus der Hölle"

Mach dich bereit für jede Menge Blut. Warner Bros. hat das genaue Premierendatum für den kommenden Horrorfilm Evil Dead Burn bekannt gegeben, wobei der kommende Film unter der Regie von Sebastien Vanicek im Juli in die Kinos kommen soll.

Als Teil eines neuen Trailers, der einen kurzen Einblick in die Erwartungen des grausamen und furchteinflößenden Films gibt, wird erwähnt, dass Evil Dead Burn für einige Regionen am 10. Juli erscheinen wird, mit dem britischen Premierentermin für den 24. Juli. Diesen neuen Trailer könnt ihr unten sehen.

Mit Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar und Greta Van Den Brink in den Hauptrollen wurde die Handlungszusammenfassung für Evil Dead Burn geteilt. Sie wird wie folgt beschrieben:

"Nach dem Verlust ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern in ihrem abgelegenen Familienhaus. Als sie einer nach dem anderen in Deadites verwandelt werden – was das Treffen in ein Familientreffen aus der Hölle verwandelt – entdeckt sie, dass die Gelübde, die sie im Leben abgelegt hat... lebt auch im Tod weiter."

Wirst du diesen Sommer Evil Dead Burn auschecken?