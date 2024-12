Evil Dead Burn wird der nächste Film in Sam Raimis schauriger Horror-Saga sein

Dass ein weiteres Kapitel der Evil Dead-Serie in Arbeit ist, ist schon länger bekannt und hat nun auch einenoffiziellen Titel erhalten - Evil Dead Burn. Regisseur Sébastien Vaniček, bekannt für seinen Film Vermin, leitet das Projekt und hat zuvor den Wunsch geäußert, einen (wie er es nennt) "schmerzhaften" Film zu schaffen, der bis auf die Knochen zu spüren ist.

Ich habe dem Studio gesagt, dass ich einen fiesen Film machen will, einen Film, der weh tut, aus dem man auf die Probe kommt. Ich werde all den Horror, den ich in mir habe, hineinstecken, es wird kathartisch sein, und wenn ich meine Karriere nicht ruiniert habe und ich weiterhin Filme dahinter machen kann, werde ich zu etwas anderem als Horror übergehen!

Produzent Sam Raimi, Schöpfer der ursprünglichen Evil Dead-Serie, hat Vaniček völlige kreative Freiheit gelassen und ihn ermutigt, den Film zu seinem eigenen zu machen. Ein verlockender Gedanke, vor allem für diejenigen unter uns, die sich an die Welle des extremen Horrors in Frankreich erinnern, die in den 2000er Jahren kam.

Evil Dead Burn markiert eine neue Ära für die kultige Horrorserie, mit Vaničeks einzigartiger Vision, die ein intensives und furchterregendes Erlebnis verspricht, können die Fans einen Film erwarten, der sowohl die Wurzeln der Serie ehrt als auch neue, haarsträubende Elemente einführt. Evil Dead Burn soll 2026 veröffentlicht werden.

Wie gefällt euch das, freut ihr euch auf Evil Dead Burn ?