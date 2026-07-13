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Evil Dead ist nichts weniger als eine Kultfilmreihe. Ich habe Film und Schnitt in der Oberstufe gelernt und alles an Regisseur Sam Raimi absolut geliebt. Ich habe die praktischen Effekte, die Erzählstruktur, den Humor, die Gewalt, alles studiert, und ich betrachte den ersten Film als richtigen Kultklassiker, auch wenn ich nie besonders begeistert davon war. Evil Dead II hingegen, wo Bruce Campbell wirklich glänzen durfte, ist reines Gold. Dann kam 2013 das von Fede Alvarez inszenierte Reboot, und ehrlich gesagt erinnere ich mich nur daran, dass er sehr blutig war. Ähnlich war Lee Cronins Evil Dead Rise von 2023 wirklich stilvoll und unterhaltsam, hat aber auch bei mir keinen großen Eindruck hinterlassen. Diesen Sommer werden wir nicht nur mit besessenen Freundinnen, seltsamen Kreaturen und Dämonen verwöhnt, die auf verlassenen Waldstraßen auf der Horrorfront lauern, denn auch hier ist ein Evil Dead-Sommer. Trotzdem will ich ehrlich sein, ich habe mich nicht allzu sehr auf Evil Dead Burn gefreut und meine Erwartungen waren relativ niedrig.

Und hier beenden wir einen fiesen Cliffhanger und necken dich mit der Handlung: "Nachdem sie ihren Mann verloren hat, sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern in ihrem abgelegenen Haus. Sie hat auch den Bruder ihres Mannes und dessen Freundin mitgebracht. Und der Hund des Bruders. Doch als sie einer nach dem anderen zu Deadites werden – und das Treffen zu einem Familientreffen aus der Hölle wird – erkennt sie, dass die Versprechen, die sie im Leben gegeben hat, weiterleben. Sogar nach dem Tod."

Den Namen "Evil Dead" auf einen Film zu setzen, ist eine sehr hohe Messlatte. Mein Problem mit dem Vorgänger Rise war vielleicht, dass er sich nie wirklich wie ein Evil Dead-Film angefühlt hat, abgesehen von der Gewalt und bis zu einem gewissen Grad dem Auftreten der Deadites. Aber es war trotzdem unterhaltsam. Vor Burn habe ich mich damit abgefunden, was es tatsächlich leichter macht, es zu schlucken. Und natürlich ist The Necronomicon immer da und knüpft mit den früheren Filmen zusammen. Regie führte Sébastien Vanicek, der zuvor den Horrorfilm Vermin inszeniert hat.

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Die Hauptrollen werden von Hunter Doohan (Your Honor, Mittwoch) und Souheila Yacoub (Dune: Part Two, The Carpenter's Son) gespielt. Alle Schauspieler machen einen guten Job; hier fällt nichts wirklich hervor, weder positiv noch negativ, aber ich habe eine Schwäche für Horrorfilme mit weniger bekannten Namen.

Evil Dead Burn wurde als böswillig beschrieben, wo niemand sicher ist. Jeder einzelne Charakter kommt wirklich schlecht rüber, und die Gewalt ist kreativ, roh und sehr aufdringlich. Das könnte tatsächlich einer der blutigsten und brutalsten Filme sein, die ich je gesehen habe, zumindest im Kino, und ich mag so etwas, so krank ich auch bin, also Bonuspunkte dafür.

Der Film ist fast zwei Stunden lang, aber man bemerkt ihn kaum, weil er einen die ganze Zeit in Anspannung hält und unterhält. Wie erwartet, fehlt ihm der Humor der Originalfilme, obwohl es ein paar Dinge gibt, die einen zum Lachen bringen, wobei der meiste komische Effekt von der senilen Großmutter kommt.

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Wie hält sich Burn also? Überraschend gut, muss ich sagen. Es gibt ein paar logische Lücken, die mich leicht seufzen lassen, und manchmal verhalten sich die Figuren auf seltsame Weise, aber gleichzeitig hat es einen gewissen Charme. Man weiß nie, was einen erwartet, und keiner der Charaktere wird als Helden dargestellt. Sie haben ihre Schwächen und ziehen sich zurück, erstarren im Chaos auf eine Weise, die ich tatsächlich schätze. Insgesamt gibt es viele Szenen, die ich mag, vor allem die chaotischsten und kreativsten, und der Anfang ist wirkungsvoll und stilvoll, und man muss sagen, dass der Film insgesamt sehr stilvoll ist. Die praktischen Effekte, all das Blut, das Make-up – ich finde, das funktioniert alles, und die Gewalt ist kreativ und voller Überraschungen.

Klar, das Drehbuch ist alles andere als makellos und, wie bereits erwähnt, gibt es einige logische Lücken und Unsinn, die viele sicher nervig finden werden, aber gleichzeitig ist es tatsächlich schon eine Weile her, dass ich so viel Spaß im Dunkel des Kinos hatte. Es mag seltsam klingen, das über einen Film zu sagen, der buchstäblich vor Blut und brutalem, plötzlichem Tod tropft. Allerdings ist Evil Dead Burn nie beängstigend, nicht einmal im Geringsten. Aber das stört mich nicht, weil die Spannung konstant ist und es wirklich widerlich ist. Das könnte ein Paradebeispiel für einen Film sein, den man zum richtigen Zeitpunkt sehen sollte, und das habe ich offensichtlich getan. Vielleicht hätte es mir beim zweiten Anschauen nicht annähernd so gut gefallen, aber trotz meiner anfänglich sehr niedrigen Erwartungen und der lauwarmen Bewertungen bin ich angenehm überrascht.

Wenn du also der Sommerhitze für ein wirklich heftiges Blutbad entkommen willst, ist Evil Dead Burn definitiv das richtige für dich.