Everything Everywhere All at Once ist der am meisten ausgezeichnete Film aller Zeiten

Everything Everywhere All at Once hat Tonnen von Auszeichnungen erhalten. Von BAFTAs bis hin zu SAG Awards ist klar, dass der multiversumspannende Film ein Favorit aus dem Jahr 2022 ist. Mit 158 großen Auszeichnungen (laut IGN) ist Everything Everywhere All at Once jedoch zum meistprämierten Film aller Zeiten geworden.

Es hat Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs übertroffen, um den Titel zu gewinnen, und brauchte nicht einmal die 7 Auszeichnungen, die es bei den Oscars gestern Abend erhalten hat, um dies zu tun.

Everything Everywhere All at Once hat während der Preisverleihungssaison einige historische Momente erlebt und den ersten Sieg für ein asiatisches Ensemble bei den SAG Awards erzielt, was Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan ihre ersten Oscars einbrachte.

Haben Sie alles überall auf einmal gesehen?