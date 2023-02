Everything Everywhere All at Once gewinnt die meisten SAG Awards aller Zeiten

HQ

Die Screen Actors Guild oder SAG Awards sind eine Feier der Menschen, die dazu beitragen, die Charaktere, die wir lieben, entweder für Filme oder Fernsehsendungen zum Leben zu erwecken. Vor kurzem fanden die 29. SAG Awards statt und die Filmkategorien auf der Veranstaltung wurden von Everything Everywhere All at Once dominiert.

In jeder Kategorie, für die es nominiert war, gewann Everything Everywhere All at Once einen Preis, darunter einen weiteren Sieg für Michelle Yeoh und Ke Huy Quan, die sich die herausragende Leistung eines weiblichen Schauspielers in einer Hauptrolle bzw. die herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle verdienten.

Jamie Lee Curtis nahm den Preis für die herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle mit nach Hause, wo sie neben Stephanie Hsu, die auch in dem Film mitspielte, nominiert wurde. Schließlich nahm Everything Everywhere All at Once die Trophäe für herausragende Leistung einer Besetzung in einem Film mit nach Hause, wodurch sich die Gesamtzahl der Auszeichnungen auf vier erhöhte. Dies ist eine rekordverdächtige Anzahl von Siegen für einen einzelnen Film bei den SAG Awards.

