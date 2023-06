Everybody 1-2 Switch bekommt lächerlichen First-Look-Trailer

Es ist ein Jahr her, dass Imran Khan berichtete, dass Nintendo im Grunde eine Fortsetzung von 1-2-Switch fertiggestellt hatte, sich aber nach extrem negativem Feedback von Testspielern entschied, die Veröffentlichung zu stoppen. Aus diesem Grund waren viele von uns sehr skeptisch, als Everybody 1-2 Switch Anfang des Monats offiziell mit einem Veröffentlichungsdatum am 30. Juni enthüllt wurde. Damals bekamen wir nur eine Pressemitteilung, aber jetzt ist es an der Zeit, das Spiel in Aktion zu sehen... Eine Art.

Ich sage irgendwie, weil Nintendos sogenanntes "First Look"-Video für Everybody 1-2 Switch sich sicherlich viel mehr auf die 16 extrem eifrigen Content-Ersteller konzentriert, die eingeladen wurden, das Spiel in Tokio zu spielen, als auf die eigentlichen Minispiele. Dennoch gibt es ein besseres Verständnis dafür, was Sie erwartet, wenn Sie nächste Woche die Fortsetzung von 1-2-Switch kaufen, einschließlich der Frage, wie Sie es auf Ihrem Telefon spielen können, und eines kurzen Blicks auf einige der Aktivitäten, die es bieten wird.

Kommt Ihnen das wie ein weiterer Millionenseller für Nintendo vor?