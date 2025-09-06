Everwind Vorschau: Minecraft trifft auf Forever Skies

HQ

Wenn du den Namen Everwind siehst und dich mit diesem Spiel nicht vertraut fühlst, obwohl du auch Screenshots siehst und das Gefühl hast, diesen Titel schon einmal gesehen zu haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass du es getan hast. Entwickler Enjoy Studio hat Anfang des Jahres beschlossen, Skyverse in Everwind umzubenennen, um sicherzustellen, dass der Name besser zu der Vision passt, die sie im Kopf hatten.

Ich erwähne das, weil ich, als ich an einem geschlossenen Stand auf der Gamescom ankam, um einer Präsentation von Everwind beizuwohnen, ein ziemlich bösartiges Gefühl von Déjà-vu-Flut über mich hatte, ein Gefühl, das erst nachließ, als es Klick machte, dass es sich um dasselbe Spiel handelte, das ich im Jahr zuvor auf der Koelnmesse in Deutschland kennengelernt hatte (siehe mein Interview 2024 unten).

Wie auch immer, zurück ins Jahr 2025 am Stand von Bohemia Interactive. Die netten Leute von Enjoy beginnen die Sitzung mit einer kurzen Präsentation, in der detailliert beschrieben wird, wie sich das Spiel im letzten Jahr verändert hat, einschließlich eines Verweises auf die Konsolen-Edition, die ebenfalls im Frühjahr angekündigt wurde. Nach ein paar Augenblicken kommen wir in eine geführte Demo-Session, in der die Entwickler erklären, dass das Ziel von Everwind darin besteht, einfach zu erkunden und dein eigenes Abenteuer zu gestalten, eines mit der zugrunde liegenden Mission, immer höher in den Himmel zu steigen, um die entfernten, isolierten schwebenden Inseln zu erreichen. Nein, wir sprechen nicht von etwas Ähnlichem wie Avatar Hallelujah Mountains, die mit einer dichten Reihe von Reben verbunden sind. Diese schwimmenden Inseln sind weit voneinander entfernt, weshalb es wichtig ist, dass du ein Luftschiff hast, das dich herumfährt und als Basis auf dieser großartigen Reise dient.

Dieses Schiff ist mehr als nur ein Schiff, es ist ein sich entwickelndes Drehkreuz, das du nach Belieben nach deiner eigenen Vision entwerfen und aufrüsten kannst, vorausgesetzt, du hast die dafür erforderlichen Ressourcen und Gegenstände. Bei einem Voxel-Design erwarten Sie eine Anpassung und eine Gebäudesuite, die Minecraft ähnelt, mit einem Forever Skies -Twist, der eine breite Palette von Optionen eröffnet, die leicht zu verstehen und zu beherrschen sind, wenn auch mit dem zusätzlichen Nachteil einiger komplizierterer Konstruktionsmechanismen, wie z. B. Rohrleitungen und der Sicherstellung, dass eine Reihe von Maschinen und Kernanlagen wie beabsichtigt funktionieren. Und das ist der Schlüssel, denn wenn dein Luftschiff nicht verfeinert und mit den richtigen Funktionen ausgestattet ist, wird es nicht in der Lage sein, seine Höhe genug zu erhöhen, um die höheren Inseln zu erreichen, auf denen noch seltenere und wirkungsvollere Beute und Ressourcen zu finden sind.

Mit dem Verständnis, dass Everwind nicht wirklich auf einer horizontalen Ebene spielt, sondern eher auf einer vertikalen, in einer fast Metroidvania-Manier, da viele Orte weggesperrt sind, bis man die richtigen Werkzeuge hat, um sie zu erreichen, was ist dann der Vorteil, Inseln tatsächlich zu besuchen? Hier nimmt das Abenteuer wirklich Gestalt an, denn du findest Dungeons und versteckte Bereiche voller Feinde, Fallen und aufregender Belohnungen, und um die Bedrohung, die sie darstellen, zu überleben und die Gefahr zu überwinden, musst du Waffen und Magie einsetzen, um in intensiver Ego-Action zu kämpfen. Stellen Sie sich im Wesentlichen ein Voxel-SpielThe Elder Scrolls vor. Und es ist nicht einfach oder ein Spaziergang im Park wie die Action von Minecraft, da du Feinden gegenüberstehst, die stärker, gepanzerter und besser ausgerüstet sind als du, was dazu führt, dass du fliehen und an einem anderen Tag kämpfen, skurrile Wege finden musst, sie zu besiegen, oder im Kampf fällst. Letzteres solltest du um jeden Preis vermeiden, denn während du auf deinem Luftschiff wieder respawnst, kann man das nicht über deine Beute sagen...

Mit einer prozedural generierten Welt, die es zu erkunden gilt, was bedeutet, dass das Abenteuer so gut wie keine Grenzen hat, und der Möglichkeit, das Abenteuer mit Freunden im Kooperativen zu erleben, scheint Everwind ein ziemlich aufregendes Voxel-RPG zu werden, etwas, das zweifellos das Interesse derjenigen wecken wird, die durch den kürzlichen Tod von Hytale untröstlich waren. Dies scheint ein Spiel mit viel Tiefe und Handlungsfähigkeit des Spielers zu sein, eines, in dem du den Präzedenzfall für die Reise schaffst, die du unternehmen möchtest. Wenn du langsam aus Minecraft heraus wirst oder von einer blockartigen Version eines The Elder Scrolls -ähnlichen Abenteuers fasziniert bist, könnte das Projekt von Enjoy Studio das richtige Spiel für dich sein, wenn es in Zukunft auf PC und Konsolen erscheint.