Everwind (Früher Zugang)

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Minecraft – das schwedische Phänomen. Das Spiel, das jeder Entwickler gerne erschaffen hätte, und das Spiel, das trotz seines Alters und seiner veralteten Grafik (wenn auch mit seinem unverwechselbaren Stil) weiterhin mit Horden von Spielern floriert. Es versteht sich von selbst – auf eine zweifelsfreie Weise –, dass Entwickler und Publisher ein Stück vom Kuchen wollen, das Minecraft ist. Aber es hat sich als harter Nuss erwiesen.

Everwind ist der neueste Versuch einer Reihe von Spielen, die das Rezept für den erwähnten Kuchen nachahmen wollen, und ich habe es selbst ausprobiert. Aber habe ich Stück für Stück zugestopft und bin zufrieden gegangen, oder reichten ein paar Löffel, bevor ich mich krank fühlte? Nun, wir landen irgendwo dazwischen.

Everwind wurde in Version 1.0 noch nicht veröffentlicht. Es wurde über Early Access veröffentlicht, daher können Sie noch kein vollwertiges Meisterwerk erwarten (obwohl es passiert – schauen Sie sich nur Slay the Spire 2 an), und es wird mit Inhalten und Updates ausgearbeitet, bis es seine endgültige Form erreicht. Dennoch gibt es tatsächlich jede Menge Inhalte, in die man sich vertiefen kann, und man sieht deutlich, dass es sich um ein Spiel mit eigenem Konzept und Identität handelt – aber es hat noch einen weiten Weg vor sich, wenn es überleben und sein eigenes Publikum anziehen will.

Das Spiel beginnt damit, eine einzigartige Welt zu erschaffen und dich auf die Spitze eines Turms fallen zu lassen. Der Turm dient als Tutorial, wobei jede Etage erklärt, wie man verschiedene Spielmechaniken verwendet. Es ist ein cleverer Ansatz, der den Lernprozess selbst wie einen Teil des Abenteuers wirken lässt. Es fühlt sich einfach natürlich an. In jedem Fall lernst du, wie der Kampf funktioniert, wie du deine Werkzeuge hibst und wie du dein Essen kochst. Alles natürlich völlig vernünftige Dinge in einem Survival-Spiel.

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Bewaffnet mit Schwert und Schild bin ich bereit, ein paar Kapybaras zu bekämpfen.

Einmal aus dem Turm heraus, beginnt das eigentliche Abenteuer. "Baue dein Luftschiff" ist die Mission, und dazu muss ich zuerst ein zerstörtes Luftschiff scannen, das auf der Insel, auf der ich mich befinde, abgestürzt und verrostet ist. Stück für Stück scanne ich es mit einer seltsamen Vorrichtung, mit der ich ausgerüstet wurde, und danach zerlege ich die Teile, um meine eigenen – brandneuen – Triebwerke, Generatoren und Luftballons für mein eigenes Schiff herzustellen. Das erfordert eine ganze Menge Ressourcensammlung, und es gibt keine großen Überraschungen in dieser Hinsicht. Fäll Bäume, sammle Steine, sammle Gras und achte darauf, etwas Kupfer zum Einschmelzen in einer Schmelze zu finden.

Das wird etwas erschwert durch die wenigen Feinde auf der Insel – zerlumpte Skelette, die keine wirkliche Bedrohung darstellen. Das Kampfsystem ist jedoch unterhaltsam und gut gestaltet, bietet sowohl Parieren als auch zusätzliche Funktionen, die hinter einem klassischen RPG-Baum mit verschiedenen Upgrades ausgestattet sind. Die gegnerische KI ist allerdings nichts Besonderes – sie funktioniert, bietet aber keine Überraschungen. Es sind jedoch nicht nur Skelette, die die Bevölkerung der Insel ausmachen; Die Entwickler von Everwind scheinen eine Schwäche für Kapybaras zu haben, besonders für diejenigen, die kleine Hüte tragen. Capybaras, ja – die süßen kleinen Schweinchen der 2020er. Wildschweine und Fasane laufen umher und bieten die Möglichkeit, auch nach etwas Fleisch und Federn zu jagen.

Hier ist eines der ersten Schiffe, die ich gebaut habe; Ich habe eine kleine Rampe hinzugefügt, weil ich nicht wusste, dass man zurück zum Schiff teleportieren kann.

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Nachdem ich eine Menge Goblins getötet, Ressourcen gesammelt und alles gebaut hatte, was nötig war, um in meinem eigenen Luftschiff zwischen den Wolken zu fliegen, machte ich mich auf den Weg aufs Meer. Mit einem kleinen Ruderboot rudere ich zu einem auf der Karte markierten Schiff, platziere das, was ich gebaut habe, darauf und speise Holz in den Generator. Aber damit es funktioniert, muss ich alles mit Rohren verbinden, die Energie zwischen den verschiedenen Motorteilen übertragen. Kaum gesagt, dann getan – die Welt erwartet mich und der Himmel ist mein Spielplatz. Und es steht mir eine riesige Welt zur Verfügung, und ich frage mich, ob es da draußen ein Ende dafür gibt... Ich habe es sowieso nicht gefunden.

Die Welt von Everwind ist nicht nur horizontal, mit mehreren Inseln zu erkunden. Es gibt auch Inseln am Himmel, und dorthin will ich (natürlich) zuerst gehen. Aber kein Glück. Um höher zu fliegen, muss ich mein Schiff aufrüsten. Also steuere ich das Schiff auf eine Insel zu, auf die ich seit Beginn des Spiels ein Auge geworfen habe. Auf dieser Insel steht ein seltsames Gebäude, das einer Metallgiraffe ähnelt, und es ist offensichtlich etwas, das genauer betrachtet werden muss. Nach einem kurzen Flug parke ich das Schiff auf dem Dach eines seltsamen Gebäudes. Bald merke ich, dass ich damit nicht allein bin; Ich werde begleitet von Spinnen, die Gift verschießen, und Zombies, die explodieren, wenn sie zu nah kommen. Mir ist auch klar, dass mein Level viel zu niedrig ist und ich kaum eine Chance habe. Anscheinend kommt man mit Rüstung und einem Holzschwert nicht sehr weit.

Also sterbe ich – ein paar Mal. Zuerst gerate ich in Panik, weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme, aber ich merke, dass das Gerät, mit dem man scannen kann, mich auch zurück zum Schiff und in Sicherheit teleportieren kann. Mit diesem Gedanken stürme ich als Erster los – wie ein Verrückter – und hole meine Sachen von meinem Todesort. Wenn du in Everwind stirbst, verlierst du nicht alles, sondern nur einen Teil dessen, was du gesammelt hast. Dies geschieht in Form einer 'Kugel', die du innerhalb von zehn Minuten aufsammeln musst, um potenzielle Gutes nicht zu verlieren.

Es mangelt nicht an Missgeschicken und Missgeschicken.

Nachdem ich ein paar Lektionen gelernt hatte, wählte ich beim nächsten Mal eine etwas weniger spektakuläre Insel. Aber hier fange ich auch an, mich zu fragen, was mein Ziel ist – wohin steuere ich eigentlich hin? Gibt es ein endgültiges Ziel? Ich nehme an, Enjoy Studio möchte, dass du dein eigenes Abenteuer gestaltest – genau wie Mojang es mit Minecraft getan hat. Keine klaren Hinweise oder Quests, nur eine ganze Welt zur Verfügung, in der du sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler agieren darfst. Das ist sowohl gut als auch schlecht.

Everwind ist ein eigenständigeres RPG und ich erwarte, auf irgendeiner Ebene Teil einer Geschichte zu sein. Warum wache ich plötzlich in einem Turm auf? Was ist mit all den Luftschiffen passiert? Wer sind die Monster? Ich habe das Gefühl, dass mir da eine Erklärung fehlt, und würde diesen Teil gerne mehr Tiefe bekommen. Bis dahin muss ich mich einfach darauf konzentrieren, sowohl mich selbst als auch das Schiff aufzurüsten. Du kannst das Schiff größer bauen und es mit allem füllen, was du brauchen könntest. Es sieht nicht besonders stilvoll aus – aber wenn es fliegt, dann fliegt es.

Everwind ist nicht besonders attraktiv, aber da es genauso gebaut ist wie Minecraft (mit quadratischen Blöcken), war das wahrscheinlich ohnehin nicht das Ziel. Es bietet jedoch einige weitere Effekte als seine Inspirationsquelle, in Form von Reflexionen im Wasser, Teilcheneffekten und anderen Dingen, die insgesamt nur zur Verzögerung beitragen. Denn es laggt, sogar ziemlich deutlich, wenn man reist und neue Inseln generiert werden. Aber wie gesagt – es ist Early Access, und damit kommen einige technische Pannen. Nichts Ungewöhnliches.

Das große Blau bietet dir dein ganz eigenes Abenteuer. Wenn du bereit bist, es zu erschaffen.

Die getroffenen Designentscheidungen sind jedoch nicht ganz so offensichtlich. Es ist sehr braun und, ästhetisch gesehen, sowohl langweilig als auch sogar hässlich. Mein Charakter sieht aus wie eine Mischung aus Minecraft Steve und Shaggy aus Scooby Doo, und die Gegner, die in Everwind s Welten herumstolzieren, sehen weder gruselig noch lustig aus. Ich vermute, es kann schwierig sein, einen unverwechselbaren visuellen Stil und ein Design zu finden, das in einer aus Blöcken gebauten Welt funktioniert – und hier funktioniert das nicht ganz.

Es lohnt sich auf jeden Fall, im Auge zu behalten und zu prüfen, wie sich Everwind entwickelt. Ich würde sogar sagen, dass es gerade schon Spaß macht – aber der Preis fühlt sich im Moment etwas zu hoch an. Aber sobald Enjoy Studio es fertiggestellt hat und das Spiel "in Wirklichkeit" veröffentlicht wird, könnte es durchaus ein Spiel werden, das sich mit Minecraft behaupten kann, da es tatsächlich etwas Einzigartiges bietet.