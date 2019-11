Everwild steckt mit 50 Entwicklern in Vorproduktion

Letzte Woche hat uns Rare ihr neues Spiel namens Everwild auf der X019 vorgestellt. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel über das Vorhaben, aber eines scheint sehr sicher zu sein - das Studio hat das Projekt in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung gezeigt. VGC sprach in London mit dem Team und kann bestätigen, dass sich die Briten derzeit mit einem sehr frühen Prototyp beschäftigen. Derzeit sollen wohl nur etwa 50 Mitarbeiter an Everwild arbeiten, was nicht der Größenordnung eines modernen Triple-A-Spiels entspricht. Es sieht jedoch so aus, als würde Rare ihr Team mit voranschreitender Entwicklung weiter aufstocken wollen, um das naturverbundene Spiel fertigzustellen. Diese Infos verraten uns immerhin, dass wir noch lange auf das Spiel warten werden - zum Start der neuen Konsolengeneration wird das Teil wohl eher nicht bereitstehen.

