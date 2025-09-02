Everwild Produzent rückt an die Spitze der Xbox Games Studios auf

HQ

Viele Leute, so auch wir, waren enttäuscht, als bekannt wurde, dass die Arbeit an Rares Titel Everwild im Juli nach einem sehr langen Entwicklungsprozess eingestellt wurde. Dies führte dazu, dass sich einige Schwergewichte dafür entschieden, Rare zu verlassen, aber andere sind geblieben und haben lieber die Karriereleiter erklommen.

Dazu gehört auch die ausführende Produzentin des Spiels, Louise O'Connor, die seit 25 Jahren für Rare arbeitet (ihr erstes Spiel war Conker's Bad Fur Day). Jetzt berichtet VGC, dass sie eine wichtige Rolle im Microsoft-Team erhalten hat und nun als Stabschefin bei Xbox Game Studios tätig ist. Dort wird sie erneut unter Craig Duncan arbeiten, der zuvor Chef bei Rare war, aber seit Oktober 2024 Chef der Xbox Games Studios ist.

Wir können nur spekulieren, was es auf lange Sicht bedeuten wird, dass zwei Rare-Führungskräfte jetzt die Xbox Game Studios leiten, wir können uns vorstellen, dass es vernünftig ist anzunehmen, dass die Chancen auf ein Banjo-Kazooie-Revival jetzt größer sind als je zuvor.