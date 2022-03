Everwild hat "fortschrittliche KI-Routinen" in einer "großen Mehrspielerwelt"

2019 kündigten die Sea of Thieves-Entwickler Rare ihren nächsten Titel, Everwild an. Ein wunderschön aussehendes Projekt, was bis auf einen neuen Trailer im Juli 2020...

Vom neuen Rare-Spiel Everwild hört man seit der Ankündigung nichts und deshalb fehlte der Titel auch in diesem Jahr auf der E3-Präsentation von Microsoft. VGC will den...

Rare-Entwickler: Everwild ist etwas, "das die Welt noch nie gesehen hat"

am 9. März 2021 um 09:02 NEWS. Von Jonas Mäki

Rare (zuletzt Sea of Thieves) kündigte 2019 ein neues Spiel an, war in den letzten zwei Jahren aber nicht in der Lage, uns genau zu verstehen zu geben, was Everwild...