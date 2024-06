Everwild befindet sich Berichten zufolge noch in der Entwicklung

HQ

Am Sonntag ist es Zeit für den Xbox Games Showcase, bei dem Microsoft uns zeigt, was sie auf Lager haben. Die meisten Leute erwarten Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und die kommende Erweiterung Starfield, und es gab häufig Gerüchte über Gears 6 und Perfect Dark. Außerdem werden wahrscheinlich wieder Fable angezeigt.

Aber was dann? Ein Spiel, das extrem ruhig war, ist das kommende Everwild von Rare, das 2019 angekündigt wurde. In den letzten vier Jahren haben wir kaum ein Lebenszeichen von uns gesehen, abgesehen von Berichten über Entwicklungsherausforderungen und das Fehlen einer klaren Richtung für das Projekt. Werden wir es also sehen?

Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, und viele glauben sogar, dass das Projekt aufgegeben wurde. Aber das ist anscheinend nicht der Fall, und laut dem normalerweise zuverlässigen Editor von Windows Central, Jez Corden, ist das Spiel noch auf dem Weg. Er sagt dies in der neuesten Folge des Xbox Two-Podcasts.

Wir bezweifeln, dass wir diesen Sonntag Everwild sehen werden, aber ob wir es tun oder nicht, wir müssen uns anscheinend keine Sorgen machen, dass wir es nie spielen werden.