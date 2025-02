Evertons neues Stadion wird zum ersten Mal für einige Fans geöffnet und wird "von allen beneidet" werden

HQ

Der Ball ist zum ersten Mal im neuen Everton-Stadion gerollt. Auch wenn es erst in der nächsten Saison Austragungsort von Premier-League-Spielen sein wird, ist das Stadion fertig, und 10.000 glückliche Fans, die per Stimmzettel ausgewählt wurden, waren die ersten, die ein Fußballspiel im neuen Stadion sahen. Es war ein Freundschaftsspiel für die U18 Everton und Wigan Athletic, das mit einer 1:2-Niederlage für die "Toffees" endete, Spitzname für diesen historischen Verein, der stolz ein wunderschönes Stadion in den Docks von Liverpool präsentiert.

Das neue Stadion ist das Ergebnis von vierjährigen Arbeiten und geschätzten Kosten von 750 bis 800 Millionen Pfund. Rund 55 Millionen Pfund davon wurden laut The Guardian für die Erhaltung der denkmalgeschützten Arbeiten am Bramley-Moore-Dock ausgegeben, einschließlich der Eisenbahnschienen, die Kohle zu Dampfschiffen transportierten, oder der ursprünglichen Dockmauern. Es wird erwartet, dass das Stadion jährlich 1,4 Millionen Besucher anziehen, 15.000 Arbeitsplätze schaffen und im Laufe seines Bestehens 1,3 Milliarden Pfund zur britischen Wirtschaft beitragen wird.

Keith Southern, der 16-jährige Spieler, der das einzige Tor für Everton im Freundschaftsspiel erzielte, einen späten Elfmeter, sagte, es sei ein wirklich stolzer Moment, zu den ersten zu gehören, die im Stadion spielten. "Es ist unglaublich, es ist ikonisch. Die Geografie an der Uferpromenade, aber selbst wenn man darüber hinausschaut, wenn man hineinkommt, hat man ein echtes Gefühl."

Im Inneren des 52.888 Zuschauer fassenden Stadions gibt es ein riesiges Glasfenster, das einen Blick auf die Stadt und den Sonnenuntergang über dem Meer bietet. Ein von BBC Sport interviewter Fan sagt, dass "man diese Ansicht an der Anfield Road nicht bekommt". Die Everton-Fans werden sicherlich traurig sein, den legendären Goodison Park zu verlassen, aber dieses neue Stadion (das bereits als Austragungsort für die Euro 2028 bestätigt wurde) scheint alle Fans überzeugt zu haben. "Es wird schwer sein, Goodison zu verlassen, aber wenn man das sieht, wird es von allen beneidet werden", sagte ein anderer Fan.