Everspace-Entwickler: Steam ist die beste Plattform für Indie-Entwickler

Nicht alle Konsumenten mögen den Epic Game Store und das ist auch okay. Die Entwickler von Everspace, das Hamburger Studio Rockfish Games, sieht in der Plattform auch nicht den großen Messias der Indie-Entwickler. Vielmehr sind sie der Meinung, dass Steam weiterhin der beste Ort für kleine Teams sei. In einem Interview mit GameIndustry sagte Rockfish-Chef Michael Schade, dass Steam die beste Community und die besten Tools habe:

"Valve hat mit Abstand die beste Plattform, um ein Spiel als unabhängiger Entwickler zu veröffentlichen. Es hat mit Abstand die besten Werkzeuge und die beste Community. Genau das brauchen wir."

Es scheint jedoch so, dass die Liebe zur Plattform auf einer persönlicheren Beziehung zwischen Steam und Rockfish beruht, da die Everspace-Fans bei Valve zu finden ist:

"Unsere Hardcore-Fans sind auf Steam. Sie haben bereits gesagt, 'Bitte tut es nicht. Wir wollen es einfach nicht.'" Schade fährt fort: "Wenn sie es nicht wollen, wollen sie es nicht und mehr als 100.000 Menschen kauften Everspace in Early Access. Sie wären sauer auf uns."