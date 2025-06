Everspace 2: Zorn der Ahnen

HQ

Ich liebe die Everspace-Serie. Seit dem alten Freelancer, das 2003 herauskam, liebe ich diese Art von Weltraumspiel. Du fliegst durch die Galaxie, sammelst Beute, kämpfst gegen Feinde, löst kleine Rätsel und hast die völlige Freiheit, einfach Spaß zu haben und zu erkunden. Es ist die Art von Spiel, die mich in Gang bringt und mich in Atem hält, wenn die Action beginnt. Die Steuerelemente in Everspace 2 sind auch Teil dessen, was es großartig macht. Straffe Reaktionen und ein Gefühl der Kontrolle über dein Schiff, das sich über stundenlange Kämpfe und Plünderungen aufgebaut anfühlt. Ich war mit dem Basisspiel zufrieden, weil es sich im Vergleich zum ersten Everspace so sehr verbessert hat. Aber von der ersten Erweiterung, Titans, war ich kein Fan. Es fühlte sich schrottig an und es fehlte der Inhalt, in den ein nerdiger Weltraumgott wie ich eintauchen möchte.

Wrath of the Ancients ist da und ich habe es intensiv gespielt. Es ist der letzte DLC und baut auf der Kampagne aus dem Basisspiel auf. Du spielst immer noch Adam Roslin, der nach dem Verlust seines Freundes Dax versucht, ihn neu zu erschaffen, indem er ihn aus einer DNA-Probe klont, die in seinem Grab gefunden wurde. Es gelingt ihm, aber der Klon erinnert sich nur an die Zeit, bevor er Adam kennengelernt hat, was natürlich zu einer Reihe von unangenehmen und angespannten Situationen führt. Währenddessen wird die menschliche Seite der Galaxie von den mysteriösen Antiker angegriffen. Sie kommen durch Risse des Weltraums und gehen direkt auf die menschliche Infrastruktur zu, während sie andere Rassen in Ruhe lassen. Die Frage ist natürlich: Warum? Es ist großartig, ein weiteres Rätsel im wunderschönen Everspace-Universum zu lösen, und ich hoffe, dass Rockfish eines Tages eine Fortsetzung macht, denn das ist für mich wie Katzenminze.

Um die Antwort zu finden, musst du mit uralten Feinden wie der Rasse der Okkar verhandeln, die die Uralten als Götter verehren. Du dringst tief in ihr Territorium vor und versuchst herauszufinden, was diese uralten Kreaturen verärgert hat. Und hier glänzt der DLC wirklich. In der ersten Erweiterung fehlte eine spannende Story. Hier bekommst du, was dir gefehlt hat. Ich wartete ständig auf das nächste Stück der Geschichte. Das ist genau die Art von Geschichtenerzählen, die Everspace 2 besonders macht.

Doch es gibt auch Kritikpunkte. Die Level-Obergrenze liegt immer noch bei 30. Das ist seit dem Basisspiel so und ist im DLC unverändert. Das bedeutet, dass du bereits in der Mitte des Hauptspiels die maximale Stufe erreichst und auf dieser Stufe bleibst, egal wie viele DLC-Inhalte du abschließt. Es gibt keine neuen Perks, keine neuen Fähigkeiten und kein neues Fortschrittssystem. Das ist wirklich schade. Es fühlt sich so an, als hätte ROCKFISH Games eine offensichtliche Gelegenheit verpasst, den Spielern etwas mehr zu geben, auf das sie hinarbeiten können. Eine höhere Obergrenze, neue Fähigkeiten und vielleicht einige einzigartige DLC-Fähigkeiten hätten einen großen Unterschied gemacht.

Trotzdem gibt es noch viele Leckereien zu finden. Du erhältst Zugang zu einem neuen Schiff, der Wraith, die von der Rasse der Okkar stammt. Es spielt sich anders als die bestehenden Schiffe und verfügt über eine Fähigkeit namens Spektralform, die dich für kurze Zeit in einen Geist im Weltraum verwandelt. Es ist nicht übermächtig, aber es öffnet sich für einen aggressiveren Spielstil. Außerdem gibt es eine neue Ausrüstungsseltenheit: Aszendent. Diese Ausrüstung kann mit speziellen Okkar-Katalysatoren aufgerüstet werden und verfügt über Fähigkeiten, die du sonst nirgendwo im Spiel findest.

Auch die legendären Waffen wurden erweitert. Ihr könnt jetzt noch wildere Varianten finden, wie z. B. eine Laserkanone, die alle drei Sekunden zwischen drei verschiedenen Schadensarten wechselt und schließlich alle drei auf einmal abfeuert. Es ist heftig und macht in den größeren Schlachten wirklich einen Unterschied. Es ist die Art von Dingen, die meinen inneren Loot-Freak zum Jubeln bringen. Und das ist einer der Gründe, warum ich solche Spiele liebe. Eine Waffe zu finden, die deine gesamte Spielweise verändert, fühlt sich einfach großartig an.

Außerdem gibt es vier neue Sternensysteme zu erkunden, mit vielen kleinen Missionen, Geheimnissen und den bekannten Rätseln, die Everspace 2 gerne einwirft. Einige der Rätsel sind neu, aber viele sind recycelt, was sich ein wenig faul anfühlen kann. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, ein paar mehr neue Mechaniken in den Umgebungen, ein paar mehr Überraschungen. Es gibt auch uralte Nephalemportale, in denen du den Schwierigkeitsgrad mit dem neuen Wahnsinnssystem erhöhen kannst, das jetzt bis zu 4000 reicht. Es ist wahnsinnig schwierig, aber auch wahnsinnig lohnend. Ich bin ständig gestorben und ich würde es nichts für schwache Nerven empfehlen, aber es ist schön, diese Abwechslung zu haben.

Darüber hinaus erhaltet ihr eine Handvoll Verbesserungen der Lebensqualität: Ihr könnt jetzt eure Ausrüstung als Favorit markieren, sie auf euer aktuelles Level aufwerten, ohne neue Versionen zu finden, und ihr habt einen zusätzlichen Schiffsplatz im Hangar. Kleinigkeiten, die das Leben einfacher machen, an die man erst denkt, wenn man sie hat und die man dann nicht mehr missen möchte. Das ist auch der Grund, warum es mir schwer fällt, das ursprüngliche Everspace zu spielen.

Lohnt sich Wrath of the Ancients also? Das hängt davon ab, wer Sie sind. Wenn du ein Fan bist und Everspace 2 Hunderte von Stunden gespielt hast, ist dies eine letzte Reise durch die Galaxie mit Stil. Du bekommst mehr von dem, was du bereits liebst, verpackt in wunderschöne Grafik und solide Kämpfe. Aber wenn du gehofft hast, dass der DLC das Spiel revolutionieren, einen neuen Fortschritt hinzufügen oder dir neue Systeme geben würde, in die du eintauchen kannst, wirst du vielleicht ein wenig enttäuscht sein. Denn das ist mehr Everspace. Nicht unbedingt besser, aber immer noch ziemlich cool.

Ich hoffe, dass ROCKFISH Games sich dafür entscheidet, die Serie voranzutreiben und vielleicht ein wenig größer für Everspace 3 zu denken. Hier steckt so viel Potenzial und es wäre schade, wenn es jetzt aufhören würde.