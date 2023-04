HQ

Eine Mining-Mission geht schief. Du wurdest entführt und versuchst zu fliehen, als eine ganze Armada die Basis stürmt, auf der du gefangen bist. Jeder scheint auf dich aus zu sein, aber dank einer unerwarteten neuen Bekanntschaft gelingt es dir, einen Freund zu retten und der Gefahr zu entkommen. Es gibt Explosionen, Neonlichter, die von Waffen pulsieren, und einen wunderschönen Tanz der Farben, der sich vor Ihnen entfaltet. Mit deinem Raumschiff schaltest du dann die Störausrüstung aus, mit der du deinen Motor so aufspulen kannst, dass er schneller als die Lichtgeschwindigkeit davonfährt. Dieses erste Szenario hilft dem Spieler, schnell die Grundlagen von Everspace 2 zu erlernen, und ich denke, es ist auf eine gute und ansprechende Weise gemacht.

Wenn Sie den Vorgänger gespielt haben, der ein Rogue-Lite war, wird sich diese Fortsetzung sowohl vertraut als auch fremd anfühlen. Der beste Vergleich ist der Unterschied zwischen Dawn of War und Dawn of War 2. Wir sprechen von einem neuen Genre, auch wenn Aspekte des Originals erhalten bleiben. Vorbei ist der ständige Stress, zu sterben und bei Null anzufangen, denn hier schlüpfst du in die Rolle von Adam, dem gleichen Protagonisten wie im Original. Jetzt ist er ein militärischer Klon auf der Flucht vor einem Regime, das ihn verletzen will, und der große Unterschied besteht darin, dass die Fortsetzung den Kosmos öffnet und Sie nach eigenem Ermessen in Sonnensysteme reisen lässt. Es ist nicht ganz offen wie in No Mans Sky. Vielmehr fliegst du zwischen größeren offenen Sandkästen, wobei jedes Sonnensystem es dir ermöglicht, viele zufällige und handgefertigte Orte zu erkunden. Du entscheidest, wohin du fliegst, welche Missionen du unternimmst und wie du dein(e) Raumschiff(e) aufrüstest.

Die Aussicht ist sowohl im Cockpit-Modus als auch von der dritten Person aus spektakulär.

Sie können die Farben ändern und alles anpassen, vom Aussehen bis zum Waffensystem. Indem du deinen Gefährten gesammelte Ressourcen gibst, kannst du mächtige Verbesserungen freischalten. Was mir sofort auffällt, ist, wie modular alles um Ihr Raumschiff herum ist. Du kannst sogar einzelne Komponenten oder Waffen aufrüsten, indem du Upgrades mit Materialien baust. Genau wie in Action-Rollenspielen gibt es ein Farbcodierungssystem mit besseren und schlechteren Gegenständen, und Sie werden Ihr Raumschiff ständig entfernen, hinzufügen, aufrüsten und verbessern. Alles hat eine Funktion, einschließlich Gegenstände, die zum Beispiel die Rolle von Tränken in Diablo ersetzen. Sie können Ihre Waffen kurz verstärken, sich mehr Gesundheit geben und vieles mehr. Wenn Sie "Plünderer-Shooter" mit Rollenspielelementen in einer großen Welt mögen, gibt es hier viel zu genießen.

Neben der Aufrüstung deiner Raumschiffe während des Abenteuers kannst du auch neue kaufen. Es gibt mehrere Klassen, die Sie verwenden können, und während Sie in einem traditionellen Rollenspiel oft an eine einzige Klasse gebunden sind, können Sie hier zwischen ihnen wechseln, wenn Sie das Geld dafür im Spiel haben. Die Klassen sind in drei Bereiche unterteilt; "Light, Medium, Heavy". Sie haben Raumschiffe mit Maschinengewehrtürmen und vielen Schilden sowie Flugzeugträger, die eine Armada von Drohnen zum Starten haben. Sie können auch leicht gepanzerte Raumschiffe wählen, die den Feind ausmanövrieren. Es gibt wirklich ein Raumschiff für jeden, und ich mag es, dass alle Kategorien lebensfähig sind.

Jede Klasse hat eine ultimative Fähigkeit, die dir hilft, das Schlachtfeld aufzuräumen. Die Bomber haben etwas, das wie eine kleine Atomwaffe aussieht, die Jäger ermöglichen es Ihnen, mit ihren Waffen in kurzer Zeit viel Schaden anzurichten. Es gibt auch eine Klasse, mit der Sie etwa fünf Raumschiffe in einer Art Netzwerk lahmlegen können, wobei alle Schiffe im Netzwerk Schaden teilen. Darüber hinaus kannst du dich in Kategorien wie Schilden und anderen Dingen auf deinem Schiff verbessern oder Spezialfähigkeiten freischalten. Es gibt viele interagierende Systeme, an denen man basteln kann, da alle Raumschiffe ihre statistischen Schwächen und Stärken haben. Meine Favoriten wurden schnell zum Interceptor, Striker and Vindicator. Der Interceptor ist, wie der Name schon sagt, gut darin, Feinde zu bekämpfen und Schaden zu verursachen, ohne langsam oder schwer zu kontrollieren zu sein. Der Striker eignet sich hervorragend dazu, mehrere Ziele gleichzeitig auszuschalten, ohne in Größe oder Geschwindigkeit begrenzt zu sein. Ich fand das Vindicator lustig zu fliegen, weil es ein kleines Flugzeug ist, das mit Drohnen gefüllt ist, die gestartet werden können.

Die Geschichte wird über 2D-Kunst erzählt, die ein wenig mit der schönen Grafik des Spiels kollidiert. Bild 2 zeigt, dass Sie Ihre Raumschiffe ausmalen und dekorieren können. Farben, Abziehbilder und Variationen im Aussehen Ihres Raumschiffs können in der Galaxie gefunden werden.

Es gibt große Unterschiede zwischen Gebieten, die Sie auf Planetenoberflächen besuchen, und Orten im Weltraum.

Du bist dein Raumschiff und verbringst deine ganze Zeit auf dem Fahrersitz. Um dem gerecht zu werden, sind die Levels sowohl als offene Räume als auch als kleine Rätsel gestaltet. Sie können mit dem Raumschiff durch das Innere von Strukturen im Weltraum navigieren, Geheimnisse finden und Rätsel lösen. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die außerhalb der Hauptmissionen durchgeführt werden können, während die Hauptmissionen einer Geschichte folgen, die 2D-Kunst, Sprachausgabe und Charaktere enthält. Leider ist die Geschichte das am wenigsten interessante an diesem Spiel. Die Geschichte ist nichts, was ich einprägsam fand, aber sie führt Sie in die Actionmomente ein und bietet Möglichkeiten für einige amüsante Dialoge.

Ich finde es toll, dass der KI-Begleiter Hive von seinem Vorgänger zurück ist. Es mag es nicht, im selben Raumschiff wie Sie zu sein und macht das deutlich, und ich mochte dieses Duo im Vorgänger und sie sind auch hier großartig. Zusammen mit den Nebenaktivitäten, dem Gameplay und der offenen Welt, in der man immer etwas zu tun findet, gibt es ein wirklich starkes Fundament. Ich schätze wirklich, was Rockfish Games gebaut hat, es ist ein ordentliches Weltraumspektakel, genau wie sein Vorgänger, mit fantastischen Sounds. Die Musik und die Farben erinnern mich an Thor: Ragnarök. Es klingt unverwechselbar und hilft dem Spiel, sich ein wenig abzuheben, und dies wird durch die erstklassige Grafik unterstützt. In einem Moment kämpfst du um einen Planeten, der von einer riesigen Waffe gespalten ist, und im nächsten reist du in der Dunkelheit durch Wolken, um alte Rümpfe zu finden, die du plündern kannst, bevor du über Sanddünen fliegst und dann Feinde über Planetenbasen schießt. Das Highlight ist für mich der Tapetenwechsel und all die schönen Orte im Weltraum.

Es ist eine fantastische Farbshow. Wenn Sie einen guten Bildschirm haben, können Sie dieses Weltraumabenteuer wirklich optimal nutzen.

Es gibt einsame Orte, riesige Raumstationen und dann gibt es diese riesige Stadt im Weltraum. Laut Ihrem KI-Begleiter ist es so groß wie ein mittelgroßes Einkaufszentrum auf einem der Kernplaneten.

Sobald Sie die Kampagne abgeschlossen haben, gibt es mehr zu tun. Genau wie in Diablo III mit seinem Nephalem Rifts gibt es etwas, das Ancient Rifts genannt wird. Sie werden in ein Schlachtfeld hineingezogen und müssen auf verschiedenen Ebenen gegen Feinde kämpfen. Sobald Sie ein Level abgeschlossen haben, haben Sie einige Optionen, um fortzufahren. Es funktioniert im Grunde genauso wie das erste Spiel, da die Idee darin besteht, Ihnen eine Art "Endspiel" zu geben, das verschiedene Szenarien herausfordert und zufällig auswählt, durch die Ihr Schiff schießen kann. Ich denke, es funktioniert hervorragend, auch wenn die Sternensysteme, zwischen denen man reist, mit der Zeit aufsteigen und schwierigere Bedrohungen bieten, ist dies von Anfang an ein willkommenes Feature.

Everspace 2 bietet großartige Grafiken, fantastische Musik, brillante Sounds und einen fantastisch unterhaltsamen Spielzyklus. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses einfach zu spielende, intensive Action-Setup ein ganzes Spiel dauern würde, aber ich bin nach 50 Stunden mit dem Titel nicht unzufrieden oder gelangweilt, und man kann eher 100 Stunden erwarten, wenn man alles macht. Auch wenn die Geschichte fehlt, mag ich viele der Charaktere und das Gameplay zusammen mit den Umgebungen, Rätseln und allem anderen macht das wieder wett. Everspace 2 ist am besten, wenn Sie den vor Ihnen liegenden Pfad verlassen und erkunden. Du wirst immer ein Rätsel finden, eine Mine, in die du fliegen kannst, oder eine Basis voller Feinde, die du in die Luft jagen kannst. In dieser Hinsicht erinnert es ein wenig an Starglider 2 von 1988. Es ist ohne Zweifel das Beste, was ich dieses Jahr zusammen mit Diablo IV in diesem Genre gespielt habe, und wenn Sie Action-Rollenspiele mögen, ist dies eine definitive Empfehlung.