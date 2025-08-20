EverSiege: Untold Ages wird diesen Herbst in den Early Access starten

Im Rahmen der Future Games Show hat der Entwickler Tindalos Interactive das Early-Access-Startfenster für sein Action-Strategiespiel EverSiege: Untold Ages bestätigt. Dieses Projekt, das bereits im Herbst auf dem PC erscheinen soll, stammt vom selben Team, das der Welt kürzlich Aliens: Dark Descent gegeben hat.

EverSiege: Untold Ages ist ein PvE-Titel, der von MOBAs und sogar Warcraft 3 Mods inspiriert wurde. Die Idee ist, dass die Spieler in die Rolle von Halbgöttern schlüpfen, die mit der Verteidigung der letzten menschlichen Stadt namens Bastion beauftragt sind, deren Ziel es ist, das Blatt des Konflikts zu wenden und innerhalb von sieben Tagen einen Angriff auf das gegnerische Gebiet zu führen.

Auf die Frage, warum das Spiel im Early Access debütiert, kommentiert Creative Director Romain Clavier Folgendes: "Das Feedback der Spieler spielt bereits eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von EverSiege: Untold Ages. Dies ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt, und um es bestmöglich zum Leben zu erwecken, brauchen wir ihren Input schon früh in der Entwicklung. Das Sammeln des Feedbacks der Spieler wird es uns ermöglichen, das System und die kommenden Features zu verfeinern, während wir noch Zeit haben, sinnvolle Änderungen vorzunehmen."

Das genaue Datum des Early-Access-Starts muss noch erwähnt werden, aber ihr könnt euch den neuesten Trailer für das Spiel unten ansehen.