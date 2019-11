Everreach: Project Eden stiftet ab 4. Dezember auf Xbox One und PC

Entwickler Elder Games und Publisher Headup haben vor kurzem einen weiteren Trailer für Everreach: Project Eden mit uns geteilt, in dem sie das offizielle Erscheinungsdatum nennen. Der 4. Dezember ist der Starttermin des Sci-Fi-Actionspiels auf Xbox One und PC, für Playstation-4-Spieler gilt 2020 als grober Richtwert. In einem neuen Entwickler-Tagebuch wird die futuristische Ausrüstung der Protagonistin hervorgehoben, die unsere Aktionen im Kampf und während der Erkundung bestimmen. Ein Upgrade-System gibt es ebenfalls.

