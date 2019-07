Everreach: Project Eden für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Das kleine Team der Indie-Entwickler Elder Games sitzt an einem neuen Sci-Fi-Spiel, das noch dieses Jahr starten soll. Der Titel heißt Everreach: Project Eden und ist ein Action-Rollenspiel in der dritten Person. Wir werden darin den fernen Planeten Eden erkunden und eine rasante Geschichte erleben, verspricht das Studio. Im Spiel schlüpfen wir in die Schuhe von Nora Harwood aus Everreachs Sicherheitsabteilung.

Harwood muss den Kolonisationsprozess von Eden überwachen und dabei seltsame Geheimnisse erforschen. Die fremde Welt scheint unterschiedliche Landschaften und längst vergessene Zivilisationen für uns bereithalten, knapp acht Stunden lang soll das Spiel mit diesem Mix unterhalten. Taktische Bodenkämpfe wurden in der ersten Pressemitteilung erwähnt, ebenso wie Fahrzeugschlachten und ein Fähigkeitsbaum zum Ausbauen unseres Charakters. Everreach: Project Eden soll im September für PC und Xbox One erscheinen, bis Ende des Jahres ist zudem eine PS4-Version geplant.