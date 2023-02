Evercade verspricht "mindestens" 14 Spielesammlungen vor März 2024

HQ

Wenn Sie sich für Retro-Spiele interessieren, sind Sie wahrscheinlich mit dem Evercade EXP vertraut (wenn nicht, schauen Sie sich unsere Rezension an). Es ist ein tragbares Gerät, das auch an Ihren Fernseher angeschlossen werden kann, um klassische Titel zu genießen, die in einer Zeit veröffentlicht wurden, in der Lootboxen, Mikrotransaktionen, live service, kosmetische Skins und Patches noch nicht erfunden wurden. Im Grunde fertige Spiele ohne auffällige Fehler, die für immer genossen werden sollen, alle auf Karton in einer Plastikbox mit einem Handbuch. So wie früher.

Bisher hat Evercade eine ziemlich beeindruckende Reihe von Unternehmen an Bord und Unterstützung der Einheit (wie Atari, Bandai Namco und Capcom) geliefert, und es scheint, als hätten sie auch keinen Plan, langsamer zu werden. Ab sofort und bis Februar 2024 versprechen sie "mindestens" 14 Spielesammlungen, wobei The C64 Collection 2 und Toaplan Arcade 2 zuerst im April erscheinen. Eine der kommenden Sammlungen wird auch Amiga-Spiele versprochen.

Trailer für The C64 Collection 2 und Toaplan Arcade 2 finden Sie unten. Stehst du auf Retro-Gaming und hast Evercade ausprobiert?

