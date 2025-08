Evercade bekommt diesen November eine Dosis seltener Nostalgie

HQ

Blaze Entertainment hat bekannt gegeben, dass die nächste Evercade-Cartridge eine Hommage an Rare sein wird, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Die Kollektion mit dem Namen Rare Collection 1 erscheint am 1. November und kann ab dem 30. November vorbestellt werden. Der Preis? Etwa 30 US-Dollar, ein fairer Deal für eine gemütliche Dosis Nostalgie in einem Premium-Paket.

Die Sammlung enthält zwölf Spiele, hauptsächlich aus den Anfangsjahren von Rare, als sie unter dem Namen Ultimate: Play the Game veröffentlicht wurden. Zu den Titeln gehören Klassiker wie Jetpac, Knight Lore und Battletoads. Dies ist auch das erste Mal, dass ZX Spectrum-Spiele auf einer Evercade-Cartridge spielbar sind. Wie üblich ist ein farbiges Handbuch enthalten, und die Spiele funktionieren auf dem Evercade VS, Evercade EXP, Evercade Alpha und HyperMegaTech Super Pocket.

Die enthaltenen Spiele sind:

"Atic Atac (ZX Spectrum), Gunfright (ZX Spectrum), Jetpac (ZX Spectrum), Knight Lore (ZX Spectrum), Lunar Jetman (ZX Spectrum), Sabre Wulf (ZX Spectrum), Underwurlde (C64), Cobra Triangle (8-Bit-Konsole), R.C. Pro-Am (8-Bit-Konsole), Battletoads (8-Bit-Konsole), Conker's Pocket Tales (Handheld) und Battletoads Arcade (Arcade)."

Besitzen Sie einen Evercade? Werdet ihr euch diese seltene Sammlung holen?