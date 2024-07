EVE Vanguard ist für die EVE-Fans, die das Online-Drama ohne das Raumschiff-Gameplay wollen

HQ

EVE Online hat eine riesige Anhängerschaft von Spielern, die zusammenkommen und sich in riesigen und galaxisübergreifenden Schlachten gegen rivalisierende Fraktionen verwickeln. Der Titel ist ein Gigant, aber es gibt auch eine große Auswahl an Leuten da draußen, die neugierig sind, sich aber nicht für das Raumschiff-Gameplay interessieren. Gib CCP Games und EVE Vanguard ein, einen FPS, der in New Eden und dem EVE-Universum eingestellt ist.

Da sich der Titel noch in der Anfangsphase der Entwicklung befindet, habe ich mich kürzlich mit Game Director Snorri Árnason und Lead Product Manager Scott Davis zusammengesetzt, um mehr über Vanguard zu erfahren und wie das CCP Games -Team versucht, die "EVE Curious"-Community zu erschließen.

"Wir sehen es also definitiv als eine Möglichkeit, ein Publikum in EVE Online zu bringen, das sich dessen nicht bewusst war oder sich nicht traute", sagt Árnason. "Vielleicht haben sie von EVE Online gehört und es ist ein einfacherer Weg, in den Geist des Spiels oder des Universums einzutauchen. Ich selbst zum Beispiel finde das Universum super fesselnd und alles daran ist fesselnd, aber ich bin nur ein FPS-Spieler. Ich werde niemals League of Legends spielen. Ich werde niemals City Builders spielen. Ich werde einfach nie meine Zeit damit verbringen. Das ermöglicht es mir, ein Teil der Saga und des Dramas zu sein, einfach da zu sein. Aber es ist nicht so, dass wir wollen, dass ihr ein EVE Online-Spieler werdet. Es ist eher so, dass wir New Eden, das große Universum, nur mit Menschen füllen wollen, was auch immer sie tun."

Davis fuhr fort: "Wir haben viel darüber gesprochen, dass es einen Trick namens EVE Curious gibt, an den wir uns anlehnen wollen, richtig, das sind all diese Spieler, die die Idee von New Eden mögen, eine sehr spielergesteuerte Erzählung, die daraus entsteht. Wer kann nicht einen Bericht über einen Krieg sehen, der gerade in EVE Online stattgefunden hat und wie viel Hunderttausende von Dollar an Ausrüstung und Infrastruktur deswegen in die Luft gejagt wurden, oder? Und es war nur, weil zwei kriegerische Fraktionen wollten, sie mochten sich nicht oder sie wollten das Territorium des anderen und das kann man nicht begeistern. Aber manche Leute wollen das Raumschiff-Spiel einfach nicht spielen.

"Sie mögen das Gameplay nicht und wollen sich nicht darauf einlassen, aber sie mögen das Universum wirklich und sie wollen Teil der Erzählungen sein, die erzählt werden. Und ich denke, Vanguard hat wirklich einen Ort, an dem man sich mit den EVE Curious-Spielern verbinden kann, die sich dem Universum anschließen und in diese Geschichten verwickelt werden wollen, aber dies tun wollen, ohne hinter dem Ruder eines Raumschiffs zu stehen."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um mehr darüber zu erfahren, wie CCP Games EVE Vanguard weiter verändern will, bevor es in Zukunft in den Early Access auf PC eingeführt wird.