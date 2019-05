Eve Online wird mit neuer Erweiterung invadiert

CCP Games hat kürzlich eine neue Erweiterung für ihr langlebiges MMO Eve Online veröffentlicht und damit die Geschichte der Triglavianer offiziell begonnen. New Eden wurde vom feindlichen Angriff hart getroffen und die Spieler müssen darauf reagieren. Die mächtige Flotte der triglavischen Streitkräfte greift bestimmte Sternensysteme an und in den kommenden Wochen sollen die Angriffswellen heftiger werden.

Neue Feindschiffe wurden dem Spiel hinzugefügt, außerdem hat CCP Games eine Reihe von Gameplay-Systemen aktualisiert. Plünderung nimmt zum Beispiel einen höheren Stellenwert ein, da die feindlichen Alienschiffe interessante Technik bei sich haben, mit denen sie unsere Raumschiffe modifizieren lassen.

Darüber hinaus können Spieler ab sofort in die offene 64-Spieler-Beta auf PC und Mac einsteigen und den Entwicklern bei der Fertigstellung dieses Features helfen. Feedback ist natürlich erwünscht, das dürften Fans ja bereits wissen. Weitere Informationen zur Invasion finden ihr im unteren Video oder ganz klassisch auf der offiziellen Webseite. Nehmt ihr die Herausforderung an?

