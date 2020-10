Eve Online mit zwei Guinness-Weltrekorden an einem Tag

Zeit für etwas Trivia: Per Pressemeldung wurden wir auf zwei Guinness-Weltrekorde hingewiesen, die das MMO Eve Online von CCP Games kürzlich innerhalb eines Tages aufstellte. Hier die Details im offiziellen Wortlaut:

"Mehr als 8.000 Spieler kämpften im sogenannten „Aufruhr bei FWST-8", einem 14-stündigen Gefecht zwischen zwei der größten Spieler-Koalitionen von EVE Online, um territoriale Vorherrschaft.

Die beiden Guinness-Weltrekorde, die jetzt von EVE Online gehalten werden:

- Größte Multiplayer-PvP-Schlacht in einem Videospiel (8.825 Spieler)

- Die meisten Teilnehmer gleichzeitig an einem Multiplayer-PvP-Kampf in einem Videospiel (6.557 Teilnehmer)"