Eve Online fügt Excel-Unterstützung hinzu

HQ

Eve Online hat Excel-Unterstützung hinzugefügt, die es den Spielern ermöglicht, ihren Fortschritt in Tabellenkalkulationen zu verfolgen.

Sie werden in der Lage sein, die Produktionseffizienz zu verbessern, den Frachttransport zu rationalisieren und unter anderem wichtige Einblicke in Unternehmen durch Microsoft Excel zu gewinnen. In der Eve Online-Community wurde oft gescherzt, dass es sich bei dem Spiel um ein Tabellenkalkulationsspiel handelt, und jetzt hat CCP Games das ziemlich wörtlich genommen.

Bergur Finnbogason, Creative Director von Eve Online, sagte in einem Statement zur Implementierung von Microsoft Excel: "Die Zusammenarbeit mit Microsoft, um EVE-Spielern direkten Zugriff auf die erstklassigen Tabellenkalkulationstools von Excel zu ermöglichen, war sowohl eine sehr angenehme Erfahrung als auch eine sehr natürliche Ergänzung, was für die Daten-Enthusiasten in unseren beiden Unternehmen und in unseren jeweiligen Communitys keine Überraschung sein sollte. Unsere Spieler ermutigen uns weiterhin, weitere Wege zu erkunden, um EVE zugänglich zu machen. Fortgeschrittene EVE-Spieler sind dafür bekannt, Tabellenkalkulationen als Datenmanagement-Tool zu verwenden, daher ist das Excel-Add-In ein entscheidender Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Unabhängig von Ihrer Rolle, Ihrem Kenntnisstand oder Ihrer Identität in New Eden haben Sie die Leistungsfähigkeit dieses Add-Ins zur Hand."