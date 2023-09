Evans stimmt Tarantino zu; Marvel-Schauspieler sind keine Filmstars

HQ

Letztes Jahr hatte Quentin Tarantino die Gelegenheit, sich darüber auszulassen, wie "marvelisiert" Hollywood mit dem großen Erfolg des Studios geworden ist. Bei dieser Gelegenheit erzählte uns der von der Kritik gefeierte Drehbuchautor und Regisseur, dass er die großen Gesichter in den Marvel-Filmen nicht für echte Filmstars hält. Mit anderen Worten, er meint, dass weder Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. noch Tom Holland Filmstars sind, sondern die Charaktere. So klang es damals:

"Es gibt all diese Schauspieler, die berühmt geworden sind, wenn sie diese Charaktere spielen. Aber sie sind keine Filmstars. Rechts? Captain America ist der Star. Oder Thor ist der Star. Ich meine, ich bin nicht die erste Person, die das sagt. Ich glaube, das wurde schon zig Mal gesagt ... Aber es ist so, dass es diese Franchise-Charaktere sind, die zu einem Star werden."

Chris Evans ist einer der Schauspieler, die in den meisten Marvel-Filmen mitgewirkt haben, und kürzlich wurde er vom GQ-Magazin interviewt und verriet, dass er Tarantino tatsächlichzustimmte . Herr Evans sagte in dem Interview:

"Das war das Schöne an der Arbeit an Marvel-Filmen. Man musste nie wirklich im Vordergrund stehen. Manchmal sogar in eigenen Filmen. Quentin Tarantino hat es kürzlich gesagt und ich dachte, weißt du, er hat Recht. Die Figur ist der Star. Du bist da, aber du spürst die Last nicht."