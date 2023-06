Evan Peters schließt sich der Besetzung von Tron: Ares an

Evan Peters, der zuletzt für seine Arbeit an Monster: The Jeffrey Dahmer Story bekannt wurde, wird in der kommenden Tron: Ares die Hauptrolle spielen.

Peters soll der Bösewicht des Films sein und wird an der Seite von Jared Leto spielen. Dies gilt nicht als Fortsetzung von Tron: Legacy, wie The Hollywood Reporter berichtet. Stattdessen bekommen wir eine neue Geschichte, von der Disney hofft, dass sie ein neues Tron-Franchise einleitet.

Weder der ursprüngliche Tron von 1982 noch der Tron: Legacy von 2010 schafften es, große Kassenschlager zu werden, aber sie wurden vor allem wegen ihrer visuellen Effekte genossen. Dies übt keinen wirklichen Druck auf Tron: Ares aus, aber es gibt klare Hoffnungen innerhalb von Disney, dass es mit dem Film etwas Größeres anstoßen könnte.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Tron: Ares, aber die Dreharbeiten sollen im August beginnen.