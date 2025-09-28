Evan Peters ist daran interessiert, als Quicksilver zurückzukehren und hofft auf eine Wiedervereinigung mit Magneto

HQ

Pietro "Quicksilver" Maximoff hatte eine der seltsamsten Einschlüsse in der Marvel Cinematic Universe, da der Flitzerheld ursprünglich in Captain America: The Winter Soldier debütierte, mit Aaron Taylor-Johnson, der die Figur in einer Mid-Credits-Szene spielte. Er kehrte dann in Avengers: Age of Ultron zurück, wo er es nicht bis zum Ende des Films geschafft hat, was bedeutet, dass Elizabeth Olsens Scarlet Witch ihren geliebten Bruder verloren hat. Aber dann kehrte Quicksilver Jahre später in WandaVision zurück, wenn auch in einer seltsamen Form, als Evan Peters die Rolle wieder aufnahm, die er in Fox s verschwundenem, aber jetzt irgendwie verbundenem (aufgrund von Deadpool and Wolverine ) Universum gespielt hatte, auch wenn diese Erscheinung auch eine verdrehte falsche Realität von Wanda war. Unnötig zu erwähnen, dass die Geschichte von Quicksilver im MCU so komplex ist, wie es nur geht.

Wann wird also das nächste Kapitel für den Charakter geschrieben? Dies ist unklar, da es keine Informationen gibt, die darauf hindeuten, dass entweder Taylor-Johnson oder Peters in absehbarer Zeit als Charakter zurückkehren werden, aber letzterer hofft, dass dies passieren wird.

Im Gespräch mit ComicBook erwähnte Peters, dass er gerne als Quicksilver zurückkehren würde und dass er hofft, dass dies irgendwann auch zu einer Form der Wiedervereinigung mit Magneto führen wird, der als sein Vater angesehen wird.

"Ja, wirklich alles. Ich hatte so einen Riesenspaß, diesen Charakter zu spielen. Und man muss ein wenig in sein Privatleben eintauchen, so seltsam es auch war. Aber, aber, ja, es wäre interessant, das mehr zu erforschen. Und die Beziehung zu Magneto wäre ziemlich cool. ja. Also, ja, ich weiß es nicht. Klopf auf Holz."

Glaubst du, es ist an der Zeit, dass Quicksilver zurückkehrt, was vielleicht zu einem Wiedersehen von Magneto, Wanda und Pietro führt?