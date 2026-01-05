Eva Schloss verstirbt im Alter von 96 Jahren

HQ

Eva Schloss, Überlebende von Auschwitz und Stiefschwester von Anne Frank, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Tod wurde am Samstag in London vom Anne Frank Trust UK bestätigt, wo sie als Ehrenpräsidentin tätig war.

Geboren als Eva Geiringer 1929 in Wien, floh Schloss mit ihrer Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach Amsterdam, wo sie Freundschaft mit Anne Frank schloss. Wie die Franken verbrachte auch ihre Familie Jahre im Untergrund, bevor sie verraten und nach Auschwitz deportiert wurde. Eva und ihre Mutter überlebten bis zur Befreiung im Jahr 1945; Ihr Vater und ihr Bruder wurden im Lager ermordet.

Nach dem Krieg baute Schloss ihr Leben in Großbritannien wieder auf und ließ sich schließlich in London nieder. 1953 heiratete ihre Mutter Otto Frank, Anne Franks Vater und den einzigen Überlebenden seiner unmittelbaren Familie, wodurch Eva Annes Stiefschwester wurde. Jahrzehntelang kämpfte Schloss damit, über ihr Trauma zu sprechen, und sagte später, Schweigen sei sowohl ein Schutzschild als auch eine Bürde.

Vom Holocaust-Überlebenden zum unermüdlichen Pädagogen

Schließlich verwandelte sie ihren Schmerz in einen Sinn. Ab den 1980er Jahren wurde Schloss ein unermüdlicher Kämpfer für Holocaust-Bildung und sprach vor Studenten, Gefangenen und Publikum auf der ganzen Welt. In ihren Vorträgen und Büchern, darunter Eva's Story, warnte sie vor den Gefahren von Vorurteilen und Entmenschlichung und forderte junge Menschen auf, sich Hass zu stellen, bevor er Wurzeln schlägt.

Nach ihrem Tod strömten Tribute ein. König Charles sagte, er sei "privilegiert und stolz", Schloss gekannt zu haben, und lobte ihr lebenslanges Engagement für die Förderung von Freundlichkeit, Widerstandskraft und Verständnis. Ihre Familie beschrieb sie als eine "bemerkenswerte Frau", deren Botschaft von Erinnerung und Frieden über die Generationen hinweg weiterlebte, die sie inspirierte. Eva Schloss hinterlässt drei Töchter, Enkelkinder und Urenkel.