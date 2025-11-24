EV-Zeit: MG S5

HQ

Unsere ersten Erfahrungen mit MG waren... nun ja, gemischt. Günstig, auf jeden Fall, und gut für das Geld gebaut, aber wichtige Zahlen wie die Reichweitenschätzungen reichten damals einfach nicht aus. Aber in den Jahren dazwischen scheint es tatsächlich so... Dies ist der MGS5, diesmal in der Long Range Luxury-Ausführung, und dieser ist, nun ja, dieser ist ganz anders.

Magnus fährt damit durch die dänische Landschaft und erfährt, dass sich die Reichweitenschätzungen und das Außendesign deutlich verbessert haben, es aber immer noch wichtige Gründe gibt, warum MG noch einen weiten Weg vor sich hat, bevor sie nach unseren Maßstäben wirklich empfehlenswert sind.

Du kannst dir das Video unten ansehen.