EU-Vorschriften könnten 8K-Fernsehern ein Ende setzen

HQ

Die 8K Association hat heute davor gewarnt, dass neue EU-Vorschriften, die im nächsten Jahr in Kraft treten und darauf abzielen, den Stromverbrauch von Produkten zu kontrollieren, Fernsehern mit 8K-Auflösung ein Ende setzen könnten. Die neuen Änderungen würden bedeuten, dass überhaupt kein 8K-Fernseher in der Lage sein wird, die hohen Anforderungen an den Stromverbrauch zu erfüllen und daher nicht in der EU verkauft werden darf. Dies berichtet FlatpanelsHD, das auch aufgelistet hat, wie verschiedene Fernseher auf dem Markt nach den neuen EU-Vorschriften bewertet würden. Sie können sich auch dieses Video der 8K Association ansehen, das die Situation im Detail erklärt.

Planen Sie einen 8K-Fernseher oder besitzen Sie bereits einen?