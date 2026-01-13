Eutelsat bestellt 340 OneWeb-Satelliten in einem milliardenschweren Vorstoß, um mit Starlink zu konkurrieren.

HQ

Eutelsat hat eine Großbestellung von 340 neuen Satelliten bei Airbus aufgegeben, was seine Ambitionen unterstreicht, im schnell wachsenden Markt für weltraumgestütztes Breitband mit Elon Musks Starlink zu konkurrieren. Die Satelliten sollen verwendet werden, um die OneWeb-Konstellation im niedrigen Erdorbit (LEO) zu aktualisieren und zu erweitern, teilten die Unternehmen am Montag mit.

Die neue Serie ist in erster Linie darauf ausgelegt, die frühesten Satelliten von OneWeb zu ersetzen, wenn sie das Ende ihrer Betriebsdauer erreichen, um die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten. Die ersten Raumfahrzeuge von OneWeb wurden vor etwa sechs Jahren gestartet, bevor der in London ansässige Betreiber 2023 mit dem in Paris ansässigen Eutelsat fusionierte, um einen europäischen Satellitenschwergewicht zu schaffen.

In Kombination mit einer früheren Bestellung von 100 Satelliten im Dezember 2024 erhöht der jüngste Deal die Gesamtzahl der für OneWeb vertrageten Satelliten auf 440. Die Auslieferungen sollen gegen Ende 2026 beginnen. Obwohl die finanziellen Bedingungen nicht bekannt gegeben wurden, schätzte Eutelsat zuvor, dass die Erweiterung der Konstellation zwischen 2 und 2,2 Milliarden Euro zwischen 2024 und 2029 kosten würde.

Eutelsat hat zunehmend die Aufmerksamkeit europäischer Regierungen auf sich gezogen, da OneWeb die einzige operative Alternative zum riesigen LEO-Netzwerk von Starlink darstellt. Diese Satelliten bieten eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung aus dem Weltraum und versorgen Unternehmen, Regierungen und abgelegene Gemeinden mit begrenzter terrestrischer Infrastruktur.

Der Auftrag folgt auf eine konzertierte Anstrengung europäischer Staaten, um die Finanzen und strategische Rolle des Unternehmens zu stärken. Frankreich führte 2025 eine Kapitalerhöhung um 1,5 Milliarden Euro an, unterstützt von Großbritannien und anderen Ankerinvestoren, während Eutelsat versucht, Europas Autonomie in der Satellitenkommunikation zu sichern und gleichzeitig zu skalieren, um in einem zunehmend überfüllten Orbitalmarkt zu konkurrieren.