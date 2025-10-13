Eurovision verschiebt Abstimmung über Israels Teilnahme 2026

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Europäische Rundfunkunion beschlossen hat, ihre für November geplante Abstimmung über die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest im nächsten Jahr zu verschieben. Die Entscheidung folgt den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten und zielt darauf ab, eine persönliche Debatte auf der Versammlung der Organisation im Dezember zu ermöglichen. Das Thema hat zu Spannungen innerhalb des Wettbewerbs geführt, da mehrere Länder einen möglichen Rückzug angedeutet hatten, falls Israel in der Aufstellung bliebe. Österreich, das die Ausgabe 2026 ausrichten wird, begrüßte die Verschiebung und rief zum Dialog über die Spaltung auf. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!