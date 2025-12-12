Eurovision-Sieger Nemo kehrt die Trophäe 2024 aus Protest gegen Israels Teilnahme 2026 zurück

HQ

Nemo, der Schweizer Künstler, der 2024 den Eurovision gewann, sagt, sie würden ihre Trophäe aus Protest gegen Israels Teilnahme am Wettbewerb 2026 zurückgeben. Der 26-Jährige, der erste nicht-binäre Gewinner, sagte, es gebe einen "klaren Konflikt" zwischen den Eurovision-Idealen von Einheit und Inklusion und der Entscheidung, Israel im Gazakrieg teilnehmen zu lassen.

In einer auf Instagram veröffentlichten Stellungnahme sagte Nemo, dass sie trotz ihrer Dankbarkeit für das, was der Wettbewerb ihnen gebracht hat, nicht mehr das Gefühl haben, die Trophäe "gehöre in mein Regal". Dieser Schritt verstärkt die wachsende Unruhe rund um den Eurovision Song Contest 2026, der bereits mit Boykotten aus Spanien, Irland, den Niederlanden, Slowenien und Island konfrontiert ist, nachdem die Europäische Rundfunkunion sich geweigert hat, Israel auszusetzen.

"Ein Staat, der schwerwiegendes Fehlverhaltens beschuldigt wird"

Nemo argumentierte, dass der Wettbewerb wiederholt genutzt wurde, um das Bild eines "Staates, der schwerwiegendes Fehlverhaltens beschuldigt wird" abzumildern, während die EBU darauf bestand, dass der Eurovision Song Contest unpolitisch sei. Sie sagten, als ganze Länder sich zurückzogen, habe dies gezeigt, dass "etwas grundlegend nicht stimmt", und dass die Rückgabe des Pokales ihr Weg sei, den Widerspruch zu signalisieren.

Der israelische öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Entscheidung der EBU, das Land im Wettbewerb zu behalten, begrüßt, während Präsident Isaac Herzog sagte, Israel "verdiene es, auf jeder Bühne vertreten zu sein". Auch die israelische Botschaft in Norwegen kritisierte den Auszug Islands und bezeichnete ihn als widersprechend zum Geist des Wettbewerbs.

Sechs Monate vor Ende sind derzeit 34 Nationen für die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 vorgesehen, obwohl mehrere ihre Pläne noch nicht bestätigt haben. Die EBU erklärte, sie sei "traurig" über Nemos Entscheidung, fügte aber hinzu, dass die Sängerin "immer ein geschätzter Teil der Eurovision-Familie bleiben werde."