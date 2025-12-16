HQ

Der österreichische öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF erklärte am Dienstag, dass er die Reaktionen des Publikums und das Buhen während Israels Auftritt beim Eurovision Song Contest 2026 nicht zensieren werde, trotz wachsender Kontroverse um Israels Teilnahme.

Der Wettbewerb, der im Mai in Wien stattfinden soll, wird nur 35 Einsendungen umfassen, nachdem fünf Länder (darunter Spanien, Irland und die Niederlande) aus Protest gegen den Krieg in Gaza Boykotte angekündigt hatten. Es wird das kleinste Eurovision-Programm seit 2003 sein.

ORF-Executive Producer Michael Kroen sagte, palästinensische Flaggen würden dem Publikum nicht verboten, solange sie lokale Gesetze und Sicherheitsvorschriften einhalten. "Wir werden nichts beschönigen oder vermeiden, zu zeigen, was passiert", sagte Kroen auf einer Pressekonferenz. "Unsere Aufgabe ist es, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind."

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sagte, der Sender werde die Reaktionen der Menge nicht vertuschen. "Wir werden zu keinem Zeitpunkt künstlichen Applaus darüber spielen", sagte sie und verließ damit frühere Wettbewerbe, bei denen Buhrufe während Israels Auftritt gedämpft waren.

Die Teilnahme Israels ist nach der militärischen Kampagne in Gaza, die nach der Tötung von 1.200 1.200 Menschen durch Hamas-geführte Kämpfer in Israel im Oktober 2023 zu einem Brennpunkt diplomatischer und kultureller Spannungen geworden. Die Gesundheitsbehörden in Gaza berichten, dass seitdem mehr als 70.700 Palästinenser getötet wurden.

Österreich und der ORF gehören zu Israels stärksten Unterstützern im Eurovision Song-Contest. ORF-Generaldirektor Roland Weissmann besuchte Israel im November, um seine Unterstützung für die Aufnahme zu zeigen, trotz Einwänden mehrerer europäischer Rundfunkanstalten. Das Eurovision-Finale des letzten Jahres zog laut den Veranstaltern weltweit etwa 166 Millionen Zuschauer an, was das Ausmaß der Aufmerksamkeit rund um den Wettbewerb angesichts der politischen Folgen unterstreicht.