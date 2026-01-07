Europas Ozean ist vielleicht zu ruhig fürs Leben

HQ

Jupiters Mond Europa ist seit langem eines der verlockendsten Ziele auf der Suche nach außerirdischem Leben, dank eines riesigen Ozeans, der unter seiner eisigen Kruste verborgen ist. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass der Ozean möglicherweise viel weniger gastfreundlich ist, als Wissenschaftler einst gehofft hatten.

Forscher, die Europas Inneres modellieren, kommen zu dem Schluss, dass sein felsiger Meeresboden wahrscheinlich zu starr ist, um tektonische oder vulkanische Aktivität zu unterstützen – Prozesse, die auf der Erde chemische Reaktionen antreiben, die für Leben unerlässlich sind. Ohne Brüche, Verwerfungen oder Unterwasservulkanismus hätte der Ozean des Mondes Schwierigkeiten, die Nährstoffe und Energie zu erzeugen, die Mikroben zum Überleben benötigen.

Auf der Erde wird angenommen, dass Leben um hydrothermale Quellen entstand, wo Wärme und Chemie am Meeresboden miteinander interagieren. Die Studie, veröffentlicht in Nature Communications, argumentiert, dass Europa heute wahrscheinlich nicht mehr über solche Merkmale verfügt, wodurch seine Tiefseeumgebung weitgehend träge ist.

Die Ergebnisse verkomplizieren die Suche, beenden sie aber nicht. Die Europa-Clipper-Mission der NASA, die 2024 gestartet wurde, ist auf dem Weg, 2031 mit kurzen Vorbeiflügen zu beginnen, um nach Anzeichen zu suchen, dass Europas verborgener Ozean Wissenschaftler noch überraschen könnte oder dass er vor Milliarden von Jahren noch lebte, bevor sein internes Triebwerk abgekühlt wurde.